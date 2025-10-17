Rekordný rast spravovaných aktív katapultoval akcie Man Group na polročné maximum

- Aktíva pod správou Man Group vzrástli o 22 % na rekordných 213,9 miliardy USD.
- Investičný výkon v 3Q dosiahol 10 miliárd USD, čo je medzikvartálne +177 %.
- Najväčší rast bol zaznamenaný v long-only stratégiách, najmä systematických.
- Akcie spoločnosti vzrástli o 2,6 % na polročné maximum vďaka silným výsledkom.
Akcie britskej hedgeovej spoločnosti Man Group dnes vystrelili na svoje polročné maximum po tom, čo firma oznámila rekordný nárast aktív pod správou (AUM) o 22 % na celkových 213,9 miliardy USD k 30. septembru 2025. Tým prekonala očakávania analytikov z Jefferies, ktorí počítali s rastom len na 201,7 miliardy USD.
Tento výsledok je mimoriadny najmä vzhľadom na náročné trhové podmienky za posledných 12 mesiacov, keď volatilita výrazne sťažovala alokačné rozhodnutia naprieč finančnými trhmi. Akcie Man Group na túto správu reagovali rastom o 2,6 % na londýnskej burze, čo je najvyššia úroveň od apríla.
Z celkového prírastku aktív tvorilo 10 miliárd USD čistý investičný výkon, čo predstavuje medzikvartálny nárast o 177 % a zároveň polovicu celkového prírastku AUM. Zvyšných 10 miliárd USD pochádza najmä z nových klientskych vkladov.
Podľa analytika Rae Mailea z Panmure Liberum bol tento kvartál „výrazne nad očakávaním“ a dôležité je, že úspech nepochádzal z jedného výnimočného obchodu, ale zo stabilného rastu v oblastiach, kde Man Group predtým nepôsobila, ako napríklad úverový trh.
Najvýraznejší výkon zaznamenali long-only stratégie, ktoré investujú do akcií a dlhopisov na rozvíjajúcich sa aj rozvinutých trhoch s cieľom rastu ceny. Systematické long-only fondy spoločnosti priniesli 4,8 miliardy USD z investičného výkonu a zároveň pritiahli ďalších 6,5 miliardy USD nových vkladov.
Naopak systematické hedgeové fondy, ktoré sa spoliehajú na algoritmy a obchodujú podľa trendov, stále zaostávajú – podľa správy Societe Generale boli k 30. septembru v priemere v strate okolo 2 % za rok. Oproti tomu hedgeové fondy všeobecne (sledované firmou PivotalPath) vykázali priemerné zhodnotenie cez 8 % za deväť mesiacov tohto roka.
Graf EMG.UK (D1)
Akcie spoločnosti Man Group sa aktuálne obchodujú za 1,9570 GBP, čo zodpovedá úrovni, ktorú naposledy dosiahli začiatkom apríla. Technické indikátory potvrdzujú silný býčí moment. Cena sa stabilne drží nad kĺzavými priemermi, pričom EMA 50 (1,7719 GBP) aj SMA 100 (1,7259 GBP) boli jasne prerazené smerom nahor.
RSI dosahuje hodnotu 68,6, teda sa nachádza tesne pod hranicou prekúpeného pásma, čo svedčí o silnom nákupnom záujme, no zároveň signalizuje možné krátkodobé vyčerpanie.
MACD zostáva v býčej konštelácii, nad signálnou líniou, pričom histogram ukazuje pokračujúci rastový trend.
Zdroj: xStation5
