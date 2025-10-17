DE40: Európske trhy oslabujú pre obavy o americký bankový sektor

- Pokles európskych indexov (1–2 %) spôsobili rastúce obavy o kvalitu úverov v amerických regionálnych bankách a globálna averzia voči riziku.
- Inflácia v eurozóne bola v súlade s prognózami (CPI 2,2 % medziročne), no na páre EUR/USD sa to neprejavilo; naďalej dominujú obavy o stabilitu finančného sektora a politickú situáciu vo Francúzsku.
V piatok európske akciové indexy prudko klesli, a to až o 1–2 %. Tieto poklesy však nespôsobili lokálne makroekonomické údaje, ale rastúce obavy o situáciu v americkom bankovom sektore. Negatívne signály týkajúce sa kvality úverových portfólií niektorých amerických regionálnych bánk (vrátane Zions, Jefferies, Western Alliance) viedli k nárastu globálnej averzie voči riziku a presunu investorov k bezpečným aktívam.
Zároveň boli zverejnené finálne údaje o inflácii v eurozóne, ktoré boli v súlade s predchádzajúcimi odhadmi. Index CPI medziročne vzrástol na 2,2 %, čo je nárast oproti predchádzajúcemu mesiacu (2,0 %), pričom jadrová inflácia zostala stabilná na úrovni 2,3 % medziročne. Napriek očakávaným výsledkom devízový trh nereagoval a menový pár EUR/USD neprejavil výraznejší pohyb.
Nedostatok volatility na páre euro-dolár naznačuje, že investori momentálne nevnímajú infláciu ako hlavný trhový impulz. Dominujúcou témou zostáva bankový sektor a s ním súvisiace systémové riziká. Politická neistota vo Francúzsku – hoci premiér ustál hlasovanie o nedôvere – naďalej nahlodáva dôveru vo fiškálnu kondíciu krajiny, čo neprispieva k stabilite sentimentu na európskych trhoch.
V tomto prostredí euro stráca pôdu pod nohami, zatiaľ čo dolár posilňuje ako bezpečný prístav. Bez nových impulzov zo strany ECB alebo Fedu a pri absencii prekvapení v makroúdajoch môže menový pár EUR/USD zostať v úzkom pásme výkyvov. Pozornosť trhu sa aktuálne presúva od inflácie k potenciálnym rizikám vyplývajúcim z finančného sektora – a práve tie budú kľúčové pre ďalší vývoj kurzov v blízkej budúcnosti.
Zdroj: xStation
Aktuálne pozorovaná volatilita na širšom európskom trhu
Zdroj: xStation
Futures na DAX dnes klesajú, najmä v dôsledku negatívneho sentimentu súvisiaceho s problémami amerických regionálnych bánk. Index stráca na hodnote, čo naznačuje jasné oslabenie ochoty investorov podstupovať riziko vo finančnom sektore.
Graf ukazuje pokles po období výrazných ziskov, pričom DAX prerazil pod kľúčový 50-dňový a testuje 100-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA).
Kľúčové úrovne podpory, ako sú 50-dňový a 100-dňový EMA, sú pod tlakom, a ich udržanie bude dôležité pre stabilizáciu trhu a možný obrat trendu.
Ak sa DAX neudrží nad týmito priemermi, môže to signalizovať ďalšie krátkodobé poklesy.
Zdroj: xStation
Firemné správy:
Akcie spoločnosti Continental (CON.DE) rastú o 8 % po tom, čo Deutsche Bank zvýšila svoje investičné odporúčanie, a to na základe lepších výsledkov za 3. kvartál, než sa očakávalo, predovšetkým vďaka silnému výkonu divízie pneumatík. Banka zároveň zvýšila cieľovú cenu z 63 EUR na 65 EUR a poukázala na odolnosť segmentu pneumatík, ktorý vďaka priaznivej produktovej štruktúre a stabilným cenám kompenzoval pokles objemov a externé tlaky, ako sú colné sadzby a kurzové vplyvy.
Výsledky za 3Q 2025 prekonali očakávania z hľadiska zisku, peňažných tokov a celkovej marže skupiny. Divízia pneumatík, s tržbami okolo 3,5 miliardy EUR, zostala medziročne stabilná napriek približne 1 % poklesu objemu. Upravená EBIT marža tejto divízie dosiahla 14,3 %, čo je výrazne nad konsenzom 13 %, teda zhruba o 10 % viac, než sa predpokladalo.
Akcie Deutsche Bank (DBK.DE) klesajú o 5,8 % v rámci globálneho výpredaja bankových akcií, ktorý spustili obavy o kvalitu úverov v amerických regionálnych bankách. Včera Zions Bancorporation oznámila stratu 50 miliónov USD na dvoch úveroch a Western Alliance podala žalobu pre podvod, čo vyvolalo obavy investorov o úverové štandardy v bankovom sektore.
Akcie nemeckých obranných gigantov Rheinmetall (RHM.DE) a RENK (R3NK.DE) oslabujú v reakcii na ohlásené stretnutie prezidentov Trumpa a Putina. Investori sa obávajú, že rozhovory by mohli viesť k deeskalácii konfliktu na Ukrajine, čo by mohlo negatívne ovplyvniť dopyt po vojenskej technike a tým obmedziť príjmy spoločností v obrannom sektore.
