Akcie spoločnosti Novo Nordisk prudko klesli po oznámení Trumpa o znížení cien liekov na chudnutie

- Novo Nordisk klesol o 6,3 % v dôsledku oznámenia Donalda Trumpa o tlaku na zníženie cien liekov na chudnutie.
- Cieľom je zjednotiť ceny liekov v USA s cenami v zahraničí („most favored nation“).
- Ozempic a Wegovy sú kľúčové produkty spoločnosti a ich ceny sú pod tlakom.
- UBS uvádza, že pokles cien už zohľadnili vo svojich výhľadoch, čo zmierňuje trhovú paniku.
Akcie dánskej farmaceutickej spoločnosti Novo Nordisk dnes klesli až o 6,4 % po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil zámer znížiť ceny liekov na chudnutie.
Trump v rámci iniciatívy Bieleho domu zameranej na liečbu neplodnosti a cenovú dostupnosť liekov uviedol, že americkí pacienti nebudú platiť viac ako pacienti v iných bohatých krajinách, v súlade s politikou tzv. „najvýhodnejšej národnej ceny“ (most favored nation). Na priamu otázku novinárov upresnil, že hovoril o Ozempicu a všeobecne o „liekov na chudnutie,“ ktoré by mali byť v budúcnosti výrazne lacnejšie.
Aj keď je Ozempic schválený ako liek na cukrovku, obsahuje rovnakú účinnú látku ako blockbuster spoločnosti Novo Nordisk – Wegovy, ktorý je oficiálne určený na liečbu obezity. Ozempic sa však v USA široko používa off-label práve na redukciu hmotnosti, a stal sa tak symbolom celej kategórie.
Analytici UBS reagovali zmiernením obáv, keď uviedli, že zníženie cien už zohľadnili vo svojich modeloch. Ak by výsledná cena zodpovedala tomu, čo naznačil prezident Trump, vplyv na ocenenie by už bol započítaný.
Okrem Novo Nordisk zaznamenali pokles aj akcie konkurentov – Eli Lilly stratila približne 4 % a Zealand Pharma asi 6 %. Hovorca Novo Nordisk potvrdil, že spoločnosť rokuje s americkou administratívou o konkrétnej podobe novej cenovej politiky.
Graf NOV.DE (D1)
Akcie spoločnosti Novo Nordisk aktuálne oslabujú a klesli na úroveň 46,06 EUR. Z technického pohľadu akcie zostávajú v medveďom trende. Cena sa nachádza pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (49,55 EUR) a SMA 100 (53,03 EUR), čo potvrdzuje pretrvávajúcu slabosť trhu. Nedávny pokus o rast nad EMA 50 bol zamietnutý a aktuálne sviečky naznačujú návrat predajného tlaku. RSI osciluje na hodnote 42,6, čo značí mierny predajný tlak, ale zatiaľ bez vstupu do prepredaného pásma.
Celkový technický obraz je slabý. Ak sa cena neudrží nad úrovňou 45 EUR, možno očakávať ďalší pokles smerom k letným minimám v oblasti 42–43 EUR. Naopak, na potvrdenie obratu by bolo potrebné preraziť nad EMA 50 a vrátiť sa nad psychologickú hranicu 50 EUR.
Zdroj: xStation5
