Autoliv prekonal odhady zisku a úspešne kompenzuje väčšinu colných nákladov

- Prevádzkový zisk vzrástol o 14 % na 271 miliónov USD, čím prekonal odhadovaných 248 miliónov USD.
- Autoliv kompenzoval 75 % colných nákladov, zvyšok plánuje pokryť do 4. kvartálu.
- Výrazne zlepšený výkon v Amerike, Európe a Číne.
- Napriek silným výsledkom akcie klesli, keďže trh očakával viac „nových“ pozitívnych impulzov.
- Prevádzkový zisk vzrástol o 14 % na 271 miliónov USD, čím prekonal odhadovaných 248 miliónov USD.
- Autoliv kompenzoval 75 % colných nákladov, zvyšok plánuje pokryť do 4. kvartálu.
- Výrazne zlepšený výkon v Amerike, Európe a Číne.
- Napriek silným výsledkom akcie klesli, keďže trh očakával viac „nových“ pozitívnych impulzov.
Spoločnosť Autoliv, najväčší svetový výrobca airbagov a bezpečnostných pásov, prekonala v treťom štvrťroku očakávania trhu, keď oznámila upravený prevádzkový zisk vo výške 271 miliónov USD, čo predstavuje medziročný nárast o 14 %.
Konsenzus analytikov pritom predpokladal výsledok iba 248 miliónov USD.
Pozitívny výsledok podporili vyššie než očakávané predaje v Amerike a Európe, ako aj úspešné opatrenia na zníženie nákladov a kompenzáciu colných poplatkov. Spoločnosť totiž v tomto kvartáli dokázala kompenzovať približne 75 % nákladov spôsobených dovoznými clami v USA, pričom zvyšok plánuje pokryť v štvrtom štvrťroku. Väčšina týchto nákladov bola prenesená na zákazníkov, takže dopad na prevádzkovú maržu bol iba 20 bázických bodov.
Generálny riaditeľ Mikael Bratt uviedol, že firma zostáva „flexibilná a prispôsobivá“ a pokračuje v aktívnom riadení cenových tlakov. Pozitívna dynamika sa prejavila aj na čínskom trhu, kde Autoliv prekonal očakávania vďaka postupnému zrýchleniu výroby nových modelov – ich nábeh bol síce spočiatku pomalší, ale v priebehu štvrťroka sa zrýchlil. V poslednom kvartáli 2025 firma očakáva ďalšie zlepšenie výkonnosti práve v Číne.
Napriek silným výsledkom však akcie spoločnosti zaznamenali v predobchodnej fáze v New Yorku pokles o 2,8 %, a rovnako aj v Štokholme klesli približne o 2 %. Podľa analytikov z Jefferies je dôvodom to, že výsledky síce prekonali očakávania, no neponúkli žiadne výrazne nové pozitívne impulzy pre investorov.
Graf ALV.US (D1)
Akcie spoločnosti Autoliv sa po krátkodobom poklese odrazili späť a aktuálne sa obchodujú na úrovni 120,83 USD. Cena sa momentálne nachádza medzi kĺzavými priemermi – EMA 50 (121,10 USD) a SMA 100 (116,91 USD), čo naznačuje fázu prechodného konsolidačného pohybu po silnom rastovom trende z predchádzajúcich mesiacov. RSI osciluje na hodnote 48,3, teda v blízkosti neutrálnej zóny, bez známok prekúpenosti či prepredanosti. To potvrdzuje vyčkávací postoj investorov a absenciu výraznejšieho smerového impulzu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
US100 sa pokúša o zotavenie 🗽 Výpredaj zasiahol uránové akcie
Alibaba a Ant kupujú kancelárske priestory v Hongkongu za 925 miliónov dolárov
Snowflake a Palantir vytvárajú strategické partnerstvo v oblasti AI dát
Apple získal exkluzívne práva na vysielanie Formuly 1 v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.