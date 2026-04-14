🚩 Report US NFIB výrazne zaostal za očakávaniami

Optimizmus malých firiem v USA sa v marci výrazne oslabil, čo signalizuje zhoršenie základných fundamentov hospodárskeho cyklu. Hlavným dôvodom poklesu bolo prudké zhoršenie vnímanej ziskovosti a očakávaní budúcich podnikateľských podmienok. Súčasne sa do investičných a cenových rozhodnutí čoraz viac premieta rastúca neistota a tlak zo strany nákladov, najmä tých spojených s energiami. Report NFIB je dôležitý aj preto, že malé firmy v jeho vzorke zamestnávajú približne 40 % pracovnej sily v USA.
Zhrnutie dát NFIB za marec
- Index optimizmu NFIB: pokles o 3 body na 95,8 (pod historickým priemerom 98) oproti očakávaniu 97,9 a predchádzajúcej hodnote 98,8
- Index neistoty: rast na 92 (výrazne nad historickým normálom 68)
- Ziskovosť firiem: najprudšie zhoršenie – saldo kleslo o 11 bodov na -25 %
- Očakávania firiem: tretí pokles za sebou, na 11 % (najnižšia úroveň od októbra 2024)
- Trh práce:
- Index zamestnanosti klesol na 101,6 (stále nad historickými priemermi)
- Mzdové tlaky poľavujú (menej firiem zvyšuje mzdy alebo plánuje ich rast)
- Investície a aktivita:
- Plány na kapitálové výdavky: 16 % firiem (najmenej od roku 2009)
- Tržby: saldo kleslo na -5 % (ukončenie štvormesačného trendu zlepšovania)
- Zásoby: pokles investičných plánov (rovnako -5 %)
- Náklady a ceny:
- Rast cien ropy → tlak na marže a premietanie nákladov do cien
- Skutočné ceny rastú (25 %), ale plánované zvýšenia klesajú → signál slabnúceho dopytu
- Dodávateľské reťazce:
- 62 % firiem hlási narušenia (medzimesačný nárast)
- Narušenia sú prevažne mierne a stredné
- Hodnotenie podnikateľských podmienok:
- Pokles hodnotení „dobré“, nárast „uspokojivé“ → zhoršovanie kvality rastu
Dáta NFIB naznačujú, že ekonomika vstupuje do fázy ochladzovania poháňanej nákladmi. Slabnúce investície a očakávania poukazujú na riziká spomalenia rastu v nasledujúcich štvrťrokoch, čo je v súlade s nedávnym poklesom odhadov amerického HDP. Trh práce zatiaľ zostáva relatívne stabilný, no predstihové ukazovatele sa už zhoršujú.
Zdroj: xStation5
