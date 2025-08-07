Restaurant Brands prekonala odhady tržieb vďaka silnejšiemu dopytu po fast foode, zisk však zaostal pre vyššie náklady

Spoločnosť Restaurant Brands International (QSR.TO) v druhom štvrťroku prekonala očakávania tržieb, keď vykázala celkové príjmy vo výške 2,41 miliardy USD, čo je viac než odhadovaných 2,32 miliardy USD. Za rastom stoja najmä intenzívne marketingové kampane, zvýšené promo akcie a zavádzanie cenovo dostupných ponúk, ktoré prilákali zákazníkov do reštaurácií značiek ako Burger King, Tim Hortons a Popeyes.
Burger King, vlajková značka firmy, využil popkultúrne kampane – napríklad viazané na film Ako vycvičiť draka alebo spoluprácu s hercom Ryanom Reynoldsom – a zároveň zaviedol výhodné menu od 5 USD, čo pomohlo zvýšiť návštevnosť v USA aj Kanade. Porovnateľné tržby v USA vzrástli o 1,5 %, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka išlo len o 0,1 % rast.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Zisk za očakávaniami kvôli vyšším nákladom
Napriek silnejším tržbám bol upravený zisk na akciu 94 centov, čo je menej ako očakávaných 97 centov. Dôvodom sú najmä vyššie výdavky na reklamu a rastúce náklady na suroviny (najmä hovädzie mäso a kávu) a logistiku.
Rast aj na medzinárodných trhoch
Výrazný rast zaznamenala spoločnosť aj v medzinárodnom segmente, kde porovnateľné tržby vzrástli o 4,2 % (oproti 2,6 % vlani). To potvrdzuje, že marketingové investície prinášajú ovocie aj mimo severoamerický trh.
Na druhej strane je však potrebné spomenúť, že celkové prevádzkové náklady a výdavky vzrástli medziročne o 36 %, zatiaľ čo vlani to bolo "len" 16 %. To ukazuje na tlak na ziskové marže, s ktorým sa stretávajú aj iné reťazce – napríklad Yum Brands (Taco Bell) čelil poklesu výdavkov spotrebiteľov, zatiaľ čo McDonald’s profitoval z lacnejších menu a akčných ponúk.
Graf QSR.US (D1)
Akcie spoločnosti Restaurant Brands International (QSR.US) sa aktuálne obchodujú na hodnote 68,56 USD. Cena sa nachádza tesne nad 50-denným exponenciálnym kĺzavým priemerom EMA (68,20 USD) a zároveň aj nad 100-denným jednoduchým kĺzavým priemerom SMA (67,25 USD), čo vytvára silnú technickú podporu v oblasti 67–68 USD.
RSI sa pohybuje na úrovni 50,8, teda v neutrálnej zóne, ktorá naznačuje vyváženosť medzi kupujúcimi a predávajúcimi. Momentum je aktuálne utlmené, bez výrazných náznakov prekúpenosti alebo prepredanosti.
MACD zostáva tesne nad nulou, no signálna línia sa približuje a histogram je veľmi nízky, čo potvrdzuje absenciu silnejšieho trendu v krátkodobom horizonte. Trh vyčkáva na nový impulz – buď prerazenie rezistencie okolo 69,50 USD, alebo návrat k podpore okolo 67 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.