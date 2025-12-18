Reštrukturalizácia dlhu Altice odhalila krehkosť úverových záruk, varuje Moody’s

- Altice USA reštrukturalizovala dlh spôsobom, ktorý znevýhodnil pôvodných veriteľov a uprednostnil nový úver od JPMorgan.
- „Best-in-class“ zmluvné podmienky v novom úvere kontrastujú s oslabením práv existujúcich veriteľov.
- Moody’s odporúča zahrnúť silnejšie ochranné doložky a zamedziť zmenám bez súhlasu všetkých zúčastnených strán.
Nedávna reštrukturalizácia dlhu spoločnosti Altice USA sa podľa ratingovej agentúry Moody’s Ratings stala varovaním pre investorov do úverov s vysokou pákou – právne záruky, na ktoré sa spoliehajú, môžu zmiznúť v okamihu.
Altice získala 2 miliardy USD prostredníctvom nového termínovaného úveru cez svoju dcérsku spoločnosť CSC Holdings, a použila ich na predčasné splatenie dlhu splatného v roku 2028. Hoci nový úver údajne obsahuje najprísnejšie záruky pre veriteľov („best-in-class covenants“), v skutočnosti bol zabezpečený kolaterálom, ktorý bol predtým odobratý pôvodným veriteľom, čím sa veriteľská pozícia JPMorgan posunula vyššie v poradí splácania.
Moody’s upozorňuje, že tento krok bol možný vďaka zmenám v úverovej dokumentácii schváleným prostou väčšinou veriteľov, čo je bežná, no potenciálne zneužiteľná štruktúra. Tým došlo k oslabeniu právnej ochrany pôvodných – menšinových – veriteľov, ktorí sa už v roku 2022 pokúsili takýmto presunom zabrániť.
„Ak sa nemožno spoľahnúť na podmienky zmlúv, ochrana veriteľov aj kolaterál môžu zmiznúť v jedinom okamihu,“ uviedla Moody’s.
Aj keď nový úver poskytuje JPMorgan silné zabezpečenie, jeho existencia poukazuje na slabiny v štandardných zmluvných mechanizmoch trhu, kde sú robustné pravidlá na úpravu zmlúv zriedkavé. Moody’s vyzýva veriteľov, aby do zmluvnej dokumentácie zahrnuli tzv. „omni-blocker“ klauzuly – teda ustanovenia, ktoré zakazujú nerovnomerné transakcie bez súhlasu všetkých veriteľov.
Podľa Moody’s je súčasná flexibilita zmluvnej dokumentácie čoraz častejšie slabým článkom systému, pretože väčšinoví veritelia môžu meniť podmienky vo svoj prospech na úkor minoritných držiteľov úveru.
Graf ATUS.US (D1)
Akcie spoločnosti Altice USA zostávajú v klesajúcom trende a aktuálne sa obchodujú okolo úrovne 1,73 USD, teda hlboko pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (2,00 USD) a SMA 100 (2,22 USD). Tieto úrovne momentálne fungujú ako silné rezistencie, ktoré obmedzujú potenciálne oživenie ceny.
Zdroj: xStation5
