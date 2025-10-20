Revolucionalizuje Aegaeon od Alibaby využitie GPU?

- Inovácia Aegaeon umožňuje zdieľanie jednej GPU až siedmimi AI modelmi, čím výrazne znižuje počet potrebných kariet Nvidia H100.
- Vďaka tejto technológii Alibaba výrazne znižuje prevádzkové náklady a zmierňuje dopady vývozných obmedzení na prístup k moderným GPU.
- Zatiaľ čo investori reagovali nadšene, trh čaká na dôkaz účinnosti technológie vo väčšom rozsahu, čo by mohlo ovplyvniť rekordné tržby spoločnosti Nvidia v segmente dátových centier.
- Inovácia Aegaeon umožňuje zdieľanie jednej GPU až siedmimi AI modelmi, čím výrazne znižuje počet potrebných kariet Nvidia H100.
- Vďaka tejto technológii Alibaba výrazne znižuje prevádzkové náklady a zmierňuje dopady vývozných obmedzení na prístup k moderným GPU.
- Zatiaľ čo investori reagovali nadšene, trh čaká na dôkaz účinnosti technológie vo väčšom rozsahu, čo by mohlo ovplyvniť rekordné tržby spoločnosti Nvidia v segmente dátových centier.
Alibaba, jeden z najväčších čínskych technologických lídrov, vyvinula inovatívne riešenie s názvom Aegaeon, ktoré by mohlo výrazne zmeniť spôsob využívania hardvéru na podporu umelej inteligencie. Podľa tohto čínskeho giganta technológia znižuje počet potrebných grafických kariet Nvidia H100 až o 82 %, a to pri zachovaní vysokého výkonu a rýchlosti.
O čo ide?
Tradične má každý AI model pridelenú samostatnú grafickú jednotku (GPU), čo často vedie k neefektívnemu využitiu jej kapacity. Aegaeon umožňuje, aby viaceré modely súčasne zdieľali jednu GPU, čím sa výrazne zvyšuje efektivita využitia hardvéru. Vďaka tomu môže jedna GPU spracovať až sedem modelov naraz. Testy systému, ktoré prebiehali viac než tri mesiace, ukázali, že Alibaba Cloud dokázala znížiť počet využívaných GPU z 1 192 na 213 bez zníženia kvality služieb alebo rýchlosti.
Prečo je to dôležité?
Treba zdôrazniť, že grafické karty – najmä pokročilé modely ako Nvidia H100 – sú veľmi drahé a náklady na ich obstaranie a prevádzku tvoria významnú časť rozpočtu firiem pracujúcich s AI a cloud computingom. Znížením počtu potrebných GPU môže Alibaba výrazne ušetriť, čo pozitívne ovplyvňuje jej finančné výsledky.
Okrem toho, vzhľadom na vývozné obmedzenia uvalené USA na čínske firmy, je prístup k najnovším GPU obmedzený. Efektívnejšie využívanie už dostupného hardvéru je preto kľúčové na udržanie konkurencieschopnosti.
To vyvoláva otázku: je toto koniec dominancie Nvidie?
Na prvý pohľad by nižší dopyt po grafických kartách mohol predstavovať výzvu pre Nvidiu, jedného z najväčších svetových výrobcov tohto hardvéru. Nvidia generuje významnú časť svojich tržieb z predaja pokročilých GPU, ktoré sa používajú v dátových centrách a pri vývoji AI. Tento segment prináša spoločnosti rekordné tržby, takže akékoľvek výrazné zníženie dopytu zo strany veľkých klientov, ako je Alibaba, by mohlo negatívne ovplyvniť finančné výsledky výrobcu. Oslabenie dopytu by mohlo zasiahnuť nielen príjmy Nvidie, ale aj celý dodávateľský reťazec a investičné plány v rámci odvetvia.
Zároveň však trh túto správu prijíma s rozporuplnými pocitmi. Na jednej strane si uvedomuje potenciál výrazných úspor nákladov a zlepšenia efektivity, no na druhej strane očakáva potvrdenie výkonu Aegaeonu v praxi. Trhy chcú vidieť, či sa sľubované zníženie využitia GPU prejaví aj vo väčšom rozsahu a či sa nevyskytnú nepredvídané problémy, ktoré by mohli zmeniť tento pozitívny výhľad.
Napriek týmto očakávaniam bola správa o technológii Aegaeon na burze prijatá relatívne pozitívne. Akcie Alibaby (BABA) za posledné tri mesiace vzrástli takmer o 40 %, čo naznačuje dôveru niektorých investorov v spoločnosť.
Zdroj: xStation
Investori veria, že Aegaeon nielen zlepší finančné výsledky Alibaby, ale tiež posilní jej postavenie ako lídra v oblastiach cloud computingu a umelej inteligencie. Trh vidí významný potenciál na úsporu nákladov a budovanie konkurenčnej výhody, najmä v kontexte globálnych výziev, ako je obmedzený prístup k najnovšiemu hardvéru a rastúce prevádzkové náklady.
Vzhľadom na rastúci celosvetový dopyt po AI službách by táto technológia mohla byť dôležitým faktorom dlhodobého rastu hodnoty spoločnosti a prilákať nových obchodných partnerov.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcia týždňa – Merck & Co Inc (23.10.2025)
US100 posilnil o 0,5 % 📈Index Kansas City Fed nad odhadmi
NATGAS klesá po zverejnení správy EIA o zásobách
Beyond Meat po výpredaji 📉 Je short squeeze ešte možný?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.