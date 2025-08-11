Rheinmetall klesá o 4 % uprostred summitu Trump–Putin a vyhliadok na prímerie na Ukrajine 📉

Akcie popredného nemeckého výrobcu obrannej techniky Rheinmetall (RHM.DE) — producenta 155 mm delostreleckých granátov a vojenských vozidiel — dnes klesajú o takmer 4 %, čím predlžujú krátkodobý downtrend a ustupujú približne o 20 % z rekordných maxím na úrovni 1 850 EUR za akciu.
- Obranná spoločnosť nedávno zverejnila tržby, ktoré zaostali za vysokými očakávaniami trhu, zatiaľ čo jej valuácia — podľa bežných ukazovateľov priemyselného sektora — zostáva extrémne vysoká, čo odráža optimizmus investorov ohľadom budúcich kontraktov a robustnej knihy objednávok.
- Vyhliadka na mier na Ukrajine a prímerie uberá obranným titulom na dynamike a presúva kapitál do iných sektorov, aj keď šance na uzavretie prímeria zostávajú neisté. Rusko pravdepodobne povedie rokovania z pozície sily a bude požadovať významné časti východnej Ukrajiny. Európa naopak plánuje podporovať nezávislosť Ukrajiny a očakáva sa, že pre Rusko bude pri vyjednávaní „ťažším“ partnerom.
Akcie Rheinmetall (interval D1)
Rheinmetall zostáva kľúčovým hráčom európskeho obranného priemyslu, avšak vzhľadom na veľmi vysokú valuáciu môžu akékoľvek správy o mieru v Európe výrazne zaťažiť sentiment. Rovnako tak nie je jasné, či ťažký priemysel a výdavky na obranu zostanú na zvýšených úrovniach, ak by po prípadnom „mieri“ na Ukrajine Rusko opustilo „eskalačný“ postoj na neurčitý čas.
Cena akcií klesla pod 50-dňový a 100-dňový exponenciálny kĺzavý priemer, pričom EMA200 na úrovni 1 300 EUR naznačuje možnosť ďalšieho poklesu o približne 15 % v extrémnom scenári testu sily trendu — trendu, ktorý trvá od zimy 2022.
Zdroj: xStation5
