Rio Tinto získa Arcadium Lithium 📢

Ako sme u┼ż informovali, spolo─Źnos┼ą Rio Tinto (RIO.UK) sa rozhodla k├║pi┼ą spolo─Źnos┼ą Arcadium Lithium (ALTM.US). O─Źak├íva sa, ┼że transakcia sa uskuto─Źn├ş v├Żlu─Źne v hotovosti a jej odhadovan├í hodnota je 6,7 miliardy USD.

Spolo─Źnos┼ą Arcadium Lithium je jednou z popredn├Żch spolo─Źnost├ş v oblasti ┼ąa┼żby a spracovania l├ştia. Pod─ża odhadov spolo─Źnos┼ą v s├║─Źasnosti pokr├Żva 5 % svetov├Żch dod├ívok tohto kovu a pod─ża niektor├Żch anal├Żz sa jej podiel na svetovom trhu do roku 2028 zv├Ż┼íi na 6 %. Spolo─Źnos┼ą p├┤sob├ş okrem in├ęho v Argent├şne, Kanade a z├ípadnej Austr├ílii.

Spojenie spolo─Źnosti so spolo─Źnos┼ąou Rio Tinto bude znamena┼ą vytvorenie konglomer├ítu s jednou z najv├Ą─Ź┼í├şch v├Żrobn├Żch z├íkladn├ş l├ştia na svete. Okrem toho to pre spolo─Źnos┼ą Rio Tinto znamen├í ─Ćal┼íiu diverzifik├íciu jej portf├│lia s rast├║cou expoz├şciou na trhu s l├ştiom. Okrem toho m├┤┼że by┼ą z poh─żadu spolo─Źnosti zauj├şmav├í najm├Ą ─Źas┼ą podniku Arcadium Lithium p├┤sobiaca v Argent├şne, ktor├í by mohla vytvori┼ą synergie s ─Ćal┼í├şm projektom spolo─Źnosti Rio Tinto s├║visiacim s l├ştiom v tomto regi├│ne - projektom Rincon Lithium.

Ochota z├şska┼ą spolo─Źnos┼ą Arcadium je proticyklick├Żm krokom vzh─żadom na v├Żrazn├ę poklesy, ktor├ę v poslednom ─Źase zaznamenali ┼ąa┼żobn├ę spolo─Źnosti, najm├Ą v pr├şpade l├ştia, kde trh na─Ćalej prezentuje siln├ę sign├íly nadmernej ponuky. Napriek s├║─Źasn├ęmu n├íro─Źn├ęmu trhov├ęmu prostrediu tento krok predstavuje snahu o zaujatie poz├şcie pre mo┼żn├ę zlep┼íenie situ├ície na trhu v bud├║cnosti a z├írove┼ł vyu┼żitie n├şzkych ocenen├ş ┼ąa┼żobn├Żch spolo─Źnost├ş. Okrem toho akviz├şcia spolo─Źnosti Rio Tinto m├┤┼że pom├┤c┼ą vyhliadkam na rozvoj projektov spolo─Źnosti Arcadium Lithium, ktor├ę by spolo─Źnos┼ą vzh─żadom na probl├ęmy na trhu s l├ştiom nemusela by┼ą schopn├í financova┼ą sama.

Hoci ponuka spolo─Źnosti Rio Tinto vo v├Ż┼íke 6,7 miliardy USD je v├Żrazne ni┼ż┼íia ako niektor├ę ocenenia, pod─ża ktor├Żch sa hodnota spolo─Źnosti Arcadium Lithium odhaduje na 8,5 miliardy USD, st├íle znamen├í k├║pnu cenu 5,85 USD/akcia, ─Źo je a┼ż 90 % pr├ęmia oproti cene zo 4. okt├│bra (posledn├Ż de┼ł pred t├Żm, ako spolo─Źnosti potvrdili za─Źatie rokovan├ş o ponuke ) a z├írove┼ł viac ako 38 % pr├ęmia oproti poslednej z├ívere─Źnej cene. V reakcii na dne┼ín├ę spr├ívy cena akci├ş spolo─Źnosti Arcadium Lithium v r├ímci obchodovania pred otvoren├şm trhu vzr├ístla o takmer 32 % na 5,56 USD.

 

Zdroj: xStation