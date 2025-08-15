Rivian varuje pred výpadkom príjmov vo výške 100 miliónov USD po zrušení palivových štandardov

Výrobca elektrických vozidiel Rivian oznámil vážny výpadok príjmov vo výške 100 miliónov USD v dôsledku zmeny americkej politiky v oblasti spotreby paliva. Táto situácia signalizuje narastajúce problémy v odvetví elektromobility, ktoré je čoraz viac závislé od regulačných stimulov, teraz však čelí neistote kvôli zásahom vlády.
Zmena politiky a prerušenie vydávania potvrdení
Jadro problému spočíva v rozhodnutí administratívy Donalda Trumpa zrušiť pokuty za nedodržanie CAFE noriem a uvoľniť palivové štandardy. V reakcii na to Národný úrad pre bezpečnosť cestnej premávky (NHTSA) pozastavil vydávanie takzvaných „compliance letters“, ktoré sú potrebné na finalizáciu zmlúv s emisnými kreditmi. Bez týchto potvrdení ostávajú kontrakty uzatvorené, ale právne nedoriešené.
Podľa vyjadrenia hovorcu NHTSA sa agentúra „sústredí na opravu CAFE noriem, aby boli autá opäť cenovo dostupné“ a že po ukončení revízie bude opäť vydávať potrebné potvrdenia.
Význam emisných kreditov
Emisné kredity sú kľúčovým zdrojom príjmov pre výrobcov elektromobilov. Automobilky, ktoré prekročia požadované úsporné limity, môžu kredity predávať tým, ktoré ich nedosiahli – čím vzniká obchodovateľný systém environmentálnych stimulov. Ako uvádza výskumník Joshua Linn z University of Maryland, „cieľom tohto systému je znížiť celkové náklady na dodržiavanie regulácií pre celé odvetvie“.
Finančný dopad na Rivian a širšie dôsledky
V prvej polovici roka 2025 tvorili kredity 6,5 % celkových príjmov Rivianu. Firma odhaduje, že do konca roka už nezíska žiadne ďalšie príjmy z kreditov – čo predstavuje výpadok 100 miliónov USD. Celkovo Rivian získal z predaja kreditov vyše 400 miliónov USD.
Lucid Motors uviedol podobné obavy, hoci v poslednom kvartáli tieto príjmy nepredstavovali významnú časť výnosov.(wsj.com)
Naopak, tradiční výrobcovia ako GM a Ford na situácii profitujú. GM od roku 2022 minul na emisné kredity najmenej 3,5 miliardy USD a Ford v minulom roku uzavrel dohody v hodnote 4,3 miliardy USD.
Právne spory a budúce smerovanie
Združenie ZETA (Zero Emission Transportation Association) podalo žalobu na odvolací súd vo Washingtone, aby donútilo NHTSA obnoviť vydávanie compliance letterov. Podľa ZETA zdržanie poškodzuje výrobcov elektromobilov a narúša trhové mechanizmy.
Tesla, ktorá je najväčším predajcom emisných kreditov, očakáva pokles príjmov o 1,1 miliardy USD. Od roku 2008 celosvetovo zarobila cez 12 miliárd USD z predaja týchto kreditov. Tesla je členom ZETA, ale v spore nefiguruje.
Výhľad
Tento vývoj predstavuje kritickú zmenu. Výrobcovia elektromobilov, najmä startupy, čelia zvýšenej finančnej neistote práve v čase, keď potrebujú škálovať výrobu a efektívne riadiť náklady. Dôvera investorov sa teraz bude odvíjať od toho, či sa regulačný systém obnoví alebo nahradí – čo môže byť rozhodujúce napríklad pre úspech pripravovaného modelu R2 SUV od Rivianu za 45 000 USD.
