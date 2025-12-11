Rivian vyvíja vlastný AI čip pre autonómne riadenie 💡

Spoločnosť Rivian (RIVN.US) oficiálne oznámila počas svojho prvého AI & Autonomy Day, ktorý sa konal 11. decembra 2025, vývoj vlastného AI procesora s názvom Rivian Autonomy Processor (RAP1), navrhnutého špeciálne pre riadenie autonómnych vozidiel. Čip vyrábaný 5-nanometrovou technológiou dosahuje výkon 1 600 INT8 TOPS (biliónov operácií za sekundu) a spracuje 5 miliárd pixelov za sekundu, čo umožňuje pokročilé spracovanie dát z kamier, radarov a LiDAR senzorov. Riešenie predstavuje posun Rivianu smerom k plnej vertikálnej integrácii, podobne ako Tesla, ktorá takisto vyvíja vlastné AI čipy namiesto spoliehania sa na technológiu spoločnosti NVIDIA.
Spolu s novým čipom Rivian predstavil aj balík Autonomy+, ktorý bude dostupný od roku 2026 za jednorazový poplatok 2 500 USD alebo formou predplatného za 49,99 USD mesačne. Služba umožní jazdu bez použitia rúk na viac ako 3,5 milióna míľ ciest v USA a Kanade, pričom cieľom je nakoniec ponúknuť technológiu „bez potreby sledovať cestu“ (eyes-off) a autonómne riadenie úrovne 4 (Level 4). Okrem toho Rivian plánuje integrovať LiDAR senzory do budúcich modelov R2 na zlepšenie detekcie prekážok a mapovania okolia. Celý systém bude podporovaný interne vyvinutým Large Driving Modelom (LDM) — tréningovým modelom podobným veľkým jazykovým modelom, ktorý využíva dáta z rozsiahlych databáz jázd.
Akcie spoločnosti dnes klesajú o takmer 4 %.
Zdroj: xStation
