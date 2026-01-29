Ropa Brent prerazila hranicu 69 USD

- Brent sa po prvýkrát od septembra obchoduje nad 69 USD za barel.
- Dôvodom je hrozba vojenského konfliktu medzi USA a Iránom.
- Napätie podporujú aj výpadky produkcie v Kazachstane a Venezuele.
- Trh zatiaľ ignoruje obavy z nadbytku ponuky a sústreďuje sa na geopolitiku.
Cena ropy Brent sa vrátila nad 69 USD za barel, prvýkrát od septembra 2025. Dôvodom je prudké zvýšenie geopolitického napätia po tom, čo americký prezident Donald Trump varoval Irán, že ak nepristúpi na jadrovú dohodu, môžu nasledovať vojenské útoky. V reakcii na to futures na Brent posilnili až o 2,3 %.
Trump v stredu uviedol, že americké lode vyslané do regiónu sú pripravené „plniť svoje poslanie s rýchlosťou a násilím, ak to bude nutné.“ Táto rétorika opäť pripomenula citlivosť trhu na vývoj na Blízkom východe, kde hrozí obmedzenie dodávok ropy.
Hoci analytici na začiatku roka očakávali tlak na cenu kvôli nadbytku ponuky, trh zatiaľ prekvapuje. Rast ceny podporujú aj problémy s produkciou v Kazachstane, geopolitická nestabilita vo Venezuele a celková neistota okolo iránskej ropy. To všetko vytvára dodatočný tlak na ponuku a zvyšuje rizikovú prémiu v cene ropy.
Graf Oil (H4)
Cena ropy Brent zažíva prudký rastový impulz, keď vystrelila na úroveň 68,98 USD, čím sa priblížila k významnej rezistencii na 69,93 USD, ktorá sa naposledy formovala koncom septembra 2025. Tento pohyb odráža aktuálne geopolitické napätie okolo Iránu a silnú reakciu trhu na nové hrozby zo strany USA. Technicky sa cena odrazila od oblasti okolo 61 USD a prelomila nad kĺzavé priemery EMA 50 (65,49 USD) a SMA 100 (64,22 USD), ktoré teraz fungujú ako silná podpora. Rast je sprevádzaný výrazným nárastom objemov, čo svedčí o silnej účasti kupujúcich. CCI dosiahol hodnotu +148, čo ukazuje na prekúpenosť, zatiaľ čo momentum je na veľmi vysokých hodnotách (106,1), čo potvrdzuje silu aktuálneho trendu. Oba indikátory signalizujú, že trh je v silnom býčom nastavení, ale zároveň sa nachádza v zóne, kde nemožno vylúčiť krátkodobú korekciu. Ak sa cena udrží nad 68 USD, môže dôjsť k otestovaniu rezistencie na 69,93 USD, ktorej prielom by otvoril cestu smerom k psychologickej úrovni 70 USD a ďalej. V opačnom prípade by korekcia mohla smerovať späť k oblasti podpory medzi 65,50–64,20 USD, kde sa zbiehajú kĺzavé priemery.
Zdroj: xStation5
