🛢️ Ropa klesá o viac než 5 %

Ropa pokra─Źuje v poklese, preto┼że investori nevidia eskal├íciu situ├ície na Bl├şzkom v├Żchode ÔĄÁ´ŞĆ

Bolo to rozhodne nerv├│zne sobotn├ę r├íno na Bl├şzkom v├Żchode, ke─Ć Izrael reagoval na ned├ívny ir├ínsky raketov├Ż ├║tok vlastn├Żm leteck├Żm ├║derom. Av┼íak, Izrael sa zdr┼żal ├║toku na ir├ínsku ropn├║ infra┼ítrukt├║ru, namiesto toho si vybral vojensk├ę ciele, a ir├ínska strana op├şsala dopad ako mierny. ├Ütok na ropn├║ infra┼ítrukt├║ru bol pova┼żovan├Ż za najv├Ą─Ź┼íiu hrozbu, ke─Ć┼że ir├ínska reakcia by mohla zah┼Ľ┼ła┼ą blok├ídu exportu z Bl├şzkeho v├Żchodu, ─Źo by potenci├ílne poslalo ceny ropy v├Żrazne nad 100 USD.

 

S touto mo┼żnos┼ąou mimo hru ÔÇô aspo┼ł pre t├║to chv├ş─żu ÔÇô sa ropn├Ż trh vracia k obav├ím o dopyt a ceny s├║ pod siln├Żm tlakom smerom nadol. Na grafe OIL je vidie┼ą, ┼że b├Żci op├Ą┼ą bojuj├║ okolo k─ż├║─Źovej oblasti podpory, ─Źo by mohlo otvori┼ą cestu k ─Ćal┼íiemu poklesu.