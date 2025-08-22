Bavarian Nordic prekonal očakávania tržieb – ponuka na prevzatie sa blíži

Dánska biotechnologická spoločnosť Bavarian Nordic oznámila za druhý kvartál vyššie než očakávané tržby, čím posilnila svoju pozíciu pred plánovanou ponukou na prevzatie zo strany konzorcia vedeného Nordic Capital a Permira. Tržby dosiahli 1,65 miliardy dánskych korún, pričom trhový konsenzus očakával iba 1,46 miliardy.
Silné výsledky firma dosiahla vďaka rastu v segmentoch cestovného zdravia a verejnej pripravenosti, ktoré tvoria jadro jej podnikania. Bavarian Nordic je významným dodávateľom vakcín pre vlády po celom svete, vrátane Spojených štátov.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
V júli oznámilo konzorcium zámer odkúpiť akcie spoločnosti za 233 DKK za kus, čo celkovo oceňuje firmu na približne 19 miliárd DKK (3 miliardy USD). Predstavenstvo transakciu odporúča, no kľúčový akcionár – dôchodkový fond ATP s 10 % podielom – už uviedol, že ponuku odmietne.
Generálny riaditeľ Paul Chaplin v rozhovore uviedol: „Ak má niekto iný záujem, vie, kde nás nájsť. Aktívne však ďalšie ponuky nehľadáme.“ Zároveň zdôraznil, že spoločnosť nie je výrazne ovplyvnená vlnou skepticizmu voči očkovaniu, ktorá sa v USA šíri od nástupu Roberta F. Kennedyho Jr. do zdravotníckych štruktúr pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.
Nový výhľad na celoročné tržby bol posunutý na 6,0 až 6,6 miliardy DKK z predchádzajúceho rozpätia 5,7–6,7 miliardy, najmä vďaka rastúcemu biznisu v oblasti cestovných vakcín.
Oficiálny dokument s ponukou by mala spoločnosť Innosera (ovládaná konzorciom) zverejniť najneskôr v utorok. Na úspešné dokončenie akvizície bude potrebný súhlas držiteľov viac ako 90 % všetkých akcií.
Ako uzatvára Chaplin: „Teraz je to na akcionároch, či túto ponuku považujú za adekvátnu.“
Graf BAVA.DK (D1)
Akcie Bavarian Nordic zaznamenali prudký rast na úroveň 239,10 DKK, čo jasne odráža reakciu trhu na oznámenie o prevzatí zo strany konzorcia Nordic Capital a Permira. Cena sa aktuálne stabilizovala v úzkom pásme tesne nad ponukovou cenou 233 DKK za akciu, čo naznačuje, že trh už prakticky plne započítal pravdepodobnosť dokončenia akvizície.
Z technického hľadiska sa akcie nachádzajú výrazne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 na úrovni 211,48 DKK a SMA 100 na 182,09 DKK, čo potvrdzuje silné býčie momentum. RSI dosahuje hodnotu 75,2, teda sa nachádza v prekúpenej zóne, čo je bežné pri akciách s oznámenou akvizíciou, najmä ak sa cena blíži k výkupnej hodnote. MACD je stále silne pozitívny, aj keď histogram naznačuje slabnúcu dynamiku rastu, čo zodpovedá fáze konsolidácie po prudkom raste.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.