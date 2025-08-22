DHL pozastavuje štandardné zásielky do USA kvôli novým colným pravidlám

Nemecký logistický gigant DHL oznámil, že pozastavuje doručovanie štandardných balíkov pre firemných zákazníkov do Spojených štátov, čím sa pripája k ďalším európskym poštovým službám, ktoré reagujú na sprísnené americké colné predpisy.
Rozhodnutie prichádza v nadväznosti na oznámenie administratívy prezidenta Donalda Trumpa, ktorá od 29. augusta ruší tzv. výnimku „de minimis“. Tá doteraz umožňovala bezcolné a zjednodušené odbavenie zásielok do 800 USD, čo výrazne uľahčovalo cezhraničný obchod.
Podľa DHL sa obmedzenie týka bežných obchodných zásielok, pričom prémiová služba DHL Express zostáva nedotknutá. Firma tiež uviedla, že posledný deň na prijatie zásielok bude 25. augusta.
Súkromné osoby budú môcť naďalej posielať darčeky v hodnote do 100 USD, avšak tieto zásielky budú podliehať prísnejším kontrolám, aby sa zamedzilo ich zneužívaniu.
DHL sa tak pripája k poštovým službám v Škandinávii, Rakúsku a Belgicku, ktoré už oznámili podobné opatrenia. Spoločnosť uviedla, že opatrenie je pravdepodobne dočasné a súvisí s novými procesnými požiadavkami amerických úradov, ktoré zasiahnu predovšetkým lacnejšie medzinárodné zásielky.
Zmena prináša neistotu pre malé a stredné e-shopy aj európskych exportérov, ktorí sa spoliehajú na rýchle a jednoduché doručovanie tovaru do USA.
Graf DHL.DE (D1)
Akcie Deutsche Post DHL sa aktuálne obchodujú na úrovni 39,74 EUR, pričom po nedávnom raste zaznamenali miernu korekciu späť k úrovni kĺzavého priemeru EMA 50 (39,99 EUR). Táto zóna spolu so SMA 100 (38,91 EUR) v súčasnosti funguje ako krátkodobá podpora. RSI sa nachádza na úrovni 47,9, čo signalizuje neutrálnu trhovú náladu, zatiaľ čo MACD osciluje okolo nulovej línie, čo potvrdzuje, že trh postráda výrazný smerový moment. Histogram MACD začína klesať, čo môže signalizovať oslabujúci býčí impulz.
Zdroj: xStation5
