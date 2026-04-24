📌Ropa klesá pod 100 USD

Futures na ropu Brent (OIL) v piatok mierne klesajú po silnom odraze zo začiatku týždňa, ktorý sa začal 20. apríla, keď ceny vzrástli z približne 83 USD na takmer 101 USD za barel. Tento pohyb nasledoval po neúspešnej prvej fáze rokovaní medzi USA a Iránom v Islamabade. Trh však teraz dostal signály, že rozhovory môžu pokračovať. Očakáva sa, že americkí predstavitelia budú cez víkend rokovať s iránskymi partnermi, a objavujú sa náznaky, že diskusie by mohli viesť aspoň k čiastočnému výsledku. Zdá sa nepravdepodobné, že by Steve Witkoff a Jared Kushner do Pakistanu cestovali inak.
- Hovorkyňa Bieleho domu Leavitt uviedla, že misia súvisiaca s Iránom vstúpila do diplomatickej fázy. Podľa správ kontakt inicioval Irán a požiadal o osobné stretnutie. Witkoff a Kushner majú v sobotu ráno odcestovať do Pakistanu, aby pokračovali v rokovaniach o Iráne.
- Podľa zdrojov Al Arabiya pokračujú rokovania o statuse Hormuzského prielivu a obohateného uránu, pričom obe strany si v týchto otázkach vymieňajú odkazy. The New York Times uvádza, že pakistanský premiér Sharif by sa mal stretnúť s Witkoffom a Kushnerom a pokračovať v rokovaniach.
Graf OIL (časový rámec H1)
Ceny Brentu v poslednom klesajúcom pohybe nedávno oslabili z približne 108 USD na približne 83 USD, zatiaľ čo súčasný odraz sa zastavil pri 101 USD, čo zodpovedá úrovni 61,8 % Fibonacciho retracementu. V býčom scenári je ďalšia kľúčová úroveň pri 104 USD, ktorá sa zhoduje s cenovou rezistenciou aj s 71,6 % Fibonacciho retracementom. V medveďom scenári sa dôležité supporty nachádzajú na úrovniach 94,5 USD a 90 USD za barel. Ak víkendové vyjadrenia naznačia skorý úspech rokovaní, možno očakávať pokles cien ropy. Naopak, patová situácia by zvýšila pravdepodobnosť trvalejšieho návratu nad 100 USD.
Zdroj: xStation5
Podľa analýzy Bloombergu sa zdá, že USA sú ochotnejšie pristúpiť na ústupky, zatiaľ čo Teherán zostáva relatívne neústupný — aspoň v tejto fáze rokovaní. Nemožno však vylúčiť, že tvrdý postoj Iránu je stále súčasťou jeho vyjednávacej stratégie, a nie signálom ochoty k vojenskej eskalácii. Rokovania v Pakistane by mali priniesť viac jasno v tom, kam až je Irán pripravený ustúpiť.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Sezónne vzorce cien ropy naznačujú, že letné mesiace majú tendenciu podporovať rast cien. Ak sa tento vzorec potvrdí aj tento rok, počas leta možno očakávať vyššie ceny — najmä ak rokovania v Islamabade zlyhajú.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance LP
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.