Ropa pod tlakom prebytku ponuky napriek geopolitickému napätiu

- Ceny ropy mierne oslabili pre obavy z prebytku ponuky v roku 2026.
- Sankcie voči Rusku znižujú exportné možnosti, Moskva rokuje s Čínou o rozšírení dodávok.
- Deutsche Bank predpokladá prebytok 2 milióny barelov denne minimálne do roku 2027.
- Špekulácie o znižovaní sadzieb Fedom dodávajú trhu nádej na oživenie dopytu.
Ceny ropy dnes mierne oslabili, keď obavy z prebytku ponuky prevážili nad geopolitickými rizikami spojenými s nevyriešeným konfliktom medzi Ruskom a Ukrajinou. Cena severomorskej ropy Brent klesla o 0,3 % na 63,17 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI stratila 0,3 % na 58,68 USD. Obe komodity pritom v pondelok posilnili o 1,3 %, keď investori reagovali na neúspešné mierové rokovania.
Napriek očakávaniam, že ruské dodávky zostanú kvôli sankciám obmedzené, sa trh viac sústreďuje na širší výhľad pre rok 2026. Analytici Deutsche Bank predpokladajú prebytok ponuky ropy až o 2 milióny barelov denne, bez vyhliadky na návrat k deficitu minimálne do roku 2027. Rast produkcie tak podľa súčasných projekcií prekročí očakávaný rast dopytu.
Situáciu komplikuje aj dopad nových sankcií Západu na ruské firmy Rosneft a Lukoil, čo obmedzuje odbytištia pre ruskú ropu. Niektoré indické rafinérie – najmä súkromná spoločnosť Reliance – už znižili objem nákupov. Rusko preto hľadá alternatívne trhy, najmä v Číne, kde podľa podpredsedu vlády Alexandra Novaka prebiehajú rokovania o zvýšení exportu.
Zatiaľ čo sa obchodníci snažia vyhodnotiť dôsledky sankcií, určitú podporu trhu poskytujú špekulácie, že americký Fed by mohol na decembrovom zasadnutí znížiť úrokové sadzby. Uvoľnenejšia menová politika by mohla podporiť ekonomiku a následne aj dopyt po rope.
Celkovo sa tak trh s ropou nachádza v napätí medzi prebytočnou ponukou a očakávaním rastu dopytu vďaka nižším sadzbám. Ako poznamenala analytička Priyanka Sachdeva: „Trh s ropou je momentálne v preťahovaní medzi opatrnosťou kvôli prebytku a nádejami na stimuláciu dopytu vďaka menovej politike.“
Graf OIL (H1)
Cena ropy sa aktuálne pohybuje okolo úrovne 62,42 USD, pričom kĺzavý priemer EMA 50 (62,39 USD) a SMA 100 (62,95 USD) tvoria úzku rezistentnú zónu. Ak by cena prerazila nad SMA 100 (62,95 USD), mohol by sa otvoriť priestor na rast smerom k úrovniam okolo 63,50 USD. Naopak, pri zamietnutí a prelomení späť pod EMA 50 by trh mohol opäť testovať nižšie hladiny okolo 61,40 USD.
Zdroj: xStation5
