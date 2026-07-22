Ropa posilňuje o 3 % pre eskaláciu medzi USA a Iránom a výpadok dodávok v Čiernom mori

Ropa stúpa smerom k 95 USD za barel, pretože investori naďalej vidia len málo známok konštruktívneho pokroku medzi Spojenými štátmi a Iránom v súvislosti s navrhovaným desaťdňovým prímerím. Prezident Donald Trump namiesto toho varoval Teherán, že akýkoľvek budúci útok na plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom povedie k zničeniu „jednej elektrárne alebo jedného mosta“ v Iráne.
Kľúčové fakty
- Prezident Trump uviedol, že Američania podporujú vojenskú kampaň, hoci nechcú vyššie ceny benzínu, a dodal, že Irán nesie plnú zodpovednosť a bude braný na zodpovednosť za smrť amerických vojakov. Axios medzitým informoval, že prebiehajú rokovania o možnom stretnutí Donalda Trumpa s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Oválnej pracovni.
- Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že Irán to s dosiahnutím dohody s Washingtonom nemyslí vážne. Trhy jeho slová interpretovali ako dôkaz hlbokých strategických rozdielov medzi oboma krajinami a signál, že ďalšia vojenská eskalácia zostáva pravdepodobná.
- Americká armáda teraz uskutočnila už jedenástu noc po sebe údery proti iránskym vojenským cieľom. Washington zároveň opätovne potvrdil svoj záväzok chrániť komerčnú lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv, čo zvyšuje obavy z rizík pre globálne dodávky ropy.
- Popri napätí v Perzskom zálive pozastavil ruský terminál CPC v Čiernom mori príjem ropy z Kazachstanu po obnovených útokoch na tankery. Tento výpadok zvýšil obavy o globálnu ponuku ropy a dlhodobejšiu stabilitu trhu.
OIL (graf D1)
Pri pohľade na úrovne Fibonacciho retracementu posledného medvedieho pohybu na rope vystupujú ako kľúčové zóny rezistencie úrovne 98 a 102,50 USD za barel. Obe sa zhodujú s dôležitými cenovými reakciami zaznamenanými v máji. Od nedávneho lokálneho minima blízko 70 USD za barel sa ceny ropy už odrazili o viac než 30 %.
Zdroj: xStation5
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