Ropa prehlbuje straty, zmiernenie napätia na Blízkom východe tlačí ceny k 70 USD

Futures na ropu Brent vo štvrtok naďalej klesali, približovali sa k úrovni 70 USD za barel a prakticky vymazali všetky zisky vyvolané konfliktom medzi Spojenými štátmi a Iránom. Investori čoraz viac oceňujú nižšie riziko dlhodobých výpadkov dodávok, zatiaľ čo pozornosť sa vracia späť k fundamentom trhu vrátane rokovaní medzi USA a Iránom, nadchádzajúceho zasadnutia OPEC+ a výhľadu globálneho dopytu po rope. Ďalším faktorom, ktorý pomáha upokojiť trh, je postupná normalizácia tankerovej dopravy cez Hormuzský prieliv, jednu z najdôležitejších energetických námorných trás na svete.
Trh oceňuje deeskaláciu
Ropa Brent klesla približne na 70,7 USD za barel, teda na najnižšiu úroveň od obdobia pred vypuknutím konfliktu medzi USA a Iránom. Americký benchmark WTI takisto oslabil a klesol pod 67 USD za barel.
Počas konfliktu oba benchmarky prudko rástli, keďže výrazne vzrástla geopolitická riziková prémia. Väčšina týchto ziskov však už bola vymazaná po 60-dňovom prímerí a začatí nepriamych rokovaní s cieľom dosiahnuť trvalú dohodu.
Hormuzský prieliv pomáha zmierniť obavy o dodávky
Jedným z najsilnejších faktorov za nedávnym poklesom cien ropy bolo zlepšovanie podmienok v Hormuzskom prielive. Tankerová doprava cez túto strategickú vodnú cestu sa naďalej zotavuje, čo znižuje obavy z možných výpadkov globálnych dodávok energií.
Pred konfliktom prechádzala Hormuzským prielivom približne pätina svetového vývozu ropy a ropných produktov, takže akákoľvek zmena regionálneho napätia predstavuje dôležitý faktor pre ceny ropy.
Zásoby v USA nedokázali ceny podporiť
Ďalší tlak smerom nadol priniesla najnovšia správa amerického ministerstva energetiky.
Zásoby ropy klesli približne o 2 milióny barelov, ale pokles bol menší, než trh očakával.
Údaje podporili názor, že globálny trh s ropou zostáva relatívne dobre zásobený, čo obmedzuje priestor na ďalší rast cien ropy.
OPEC+ môže znovu zvýšiť produkciu
Ďalšou významnou udalosťou pre ropný trh bude víkendové zasadnutie OPEC+.
Podľa mediálnych správ sa očakáva, že skupina producentov od augusta zvýši produkčné kvóty približne o 188 tisíc barelov denne. Ak sa to potvrdí, pôjde o piate po sebe idúce mesačné zvýšenie produkcie, čo odráža stratégiu OPEC+ postupne obnovovať ponuku v čase, keď ceny klesajú.
OPEC medzitým nedávno už druhý mesiac za sebou znížil výhľad rastu globálneho dopytu po rope na rok 2026, a to z 1,17 milióna na 970 tisíc barelov denne. Napriek zníženiu organizácia naďalej očakáva, že globálna ekonomika zostane odolná aj napriek geopolitickej neistote.
Pozornosť sa vracia k makroekonomike, zatiaľ čo graf ropy je čoraz viac medvedí (OIL, D1)
S tým, ako geopolitické napätie slabne, sa investori znovu zameriavajú na politiku centrálnych bánk a inflačný výhľad. Nižšie ceny ropy znižujú riziko obnovených inflačných tlakov, čo môže centrálnym bankám umožniť udržiavať menej reštriktívne nastavenie menovej politiky.
Nadchádzajúce týždne ukážu, či rokovania medzi Washingtonom a Teheránom môžu priniesť trvalú dohodu. Ak bude deeskalácia pokračovať a OPEC+ podľa očakávaní pristúpi k ďalšiemu zvýšeniu produkcie, ropa by mohla zostať pod tlakom aj počas druhej polovice leta.
Z technického pohľadu sa situácia pre ropných býkov takisto stáva čoraz náročnejšou. Kontrakt OIL dnes klesá približne o 0,6 %, zatiaľ čo index relatívnej sily (RSI) sa prepadol na 27 bodov, čo signalizuje silne prepredané podmienky po prudkom poklese z oblasti 115–120 USD za barel.
Zdroj; xStation5
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