Ropa WTI stráca 1 % pri opätovnom testovaní tohtoročných minim kvôli obavám o dopyt, možnému zvýšeniu produkcie v Iraku a rokovaniam medzi USA a Ruskom 🚩

Futures na ropu WTI (OIL.WTI) dnes klesajú o takmer 1 % a testujú úroveň 70 USD za barel. Jedným z hlavných faktorov, ktoré tlačia ceny nadol, je rastúca obava z rastúcej globálnej produkcie ropy v kombinácii s neistotou ohľadom stavu globálnej ekonomiky, vrátane ekonomiky Spojených štátov. Inflačný tlak, spolu s slabšími údajmi o spotrebe, môže viesť trhy k záveru, že americká ekonomika stráca dynamiku, čo by mohlo negatívne ovplyvniť dopyt po rope WTI. Zvýšenie ponuky zvyčajne vyvíja tlak na pokles cien komodít.

V sobotu Irak oznámil, že sa pripravuje na ukončenie obdobia sankcií na vývoz ropy, čo by mohlo zvýšiť globálnu produkciu o 185 000 barelov denne. Mierové rokovania medzi Spojenými štátmi a Ruskom týkajúce sa prebiehajúceho trojročného konfliktu na Ukrajine sú v súčasnosti v procese. Vyhlásenia americkej administratívy dali trhom nádej na ukončenie konfliktu vo východnej Európe. Po nedávnych vyjadreniach Trumpa vzrástli špekulácie, že niektoré sankcie na ruský vývoz ropy by mohli byť zrušené, čo by ďalej podporilo globálnu ponuku. Spojené štáty sa pravdepodobne zamerajú na rozšírenie produkcie hydraulického frakovania, čo má posilniť ich pozíciu ako jedného z popredných svetových producentov ropy. Tento prístup by bol v rozpore s predchádzajúcimi snahami OPEC obmedziť nadprodukciu s cieľom stabilizovať ceny. Tieto udalosti zvýšili obavy z možného nadbytku ponuky, najmä keďže dopyt po rope neukázal výrazný rast. Globálne prognózy hospodárskeho rastu pre rok 2025 boli revidované smerom nadol, čo naznačuje, že dopyt môže zostať stabilný alebo dokonca klesať. Tento scenár favorizuje ponuku, čo by mohlo ďalej posilniť klesajúci trend cien WTI. Pre OIL.WTI (interval H1) sa kľúčová podpora nachádza okolo psychologickej bariéry 70 USD a 68 USD za barel, ako je definované miestnymi minimami z roku 2024.

Zdroj: xStation5