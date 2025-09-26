Ropný trh pod tlakom – OPEC+ zlyháva a Rusko obmedzuje vývoz

Ceny ropy v uplynulom týždni prudko vzrástli a smerujú k najväčšiemu týždennému zisku za posledné tri mesiace, keď si pripisujú viac ako 4 % rast. Tento pohyb je spôsobený kombináciou technických obmedzení OPEC+ a výpadkov v ruskom exporte palív, ktoré spolu udržiavajú trh v napätej rovnováhe a tlačia ceny nahor.
Skupina OPEC+, ktorá pokrýva polovicu svetovej ponuky ropy, zaostáva za svojimi produkčnými cieľmi o takmer 500 000 barelov denne, čo zodpovedá zhruba 0,5 % globálneho dopytu. Od apríla do augusta naplnila iba 75 % plánovaného zvýšenia ťažby, pričom väčšina členov už naráža na kapacitné limity. Významné rezervy majú len Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, ostatní – napríklad Kazachstan, Rusko či Alžírsko – sú už blízko maxima.
Túto situáciu komplikuje tzv. kompenzačné znižovanie produkcie, keď krajiny musia dodatočne obmedzovať ťažbu kvôli predchádzajúcemu prekračovaniu kvót. Podľa analytikov tak bude reálny prínos plánovaných navýšení v septembri a októbri len polovičný. Výsledkom je dlhodobo napätý trh, ktorý reaguje rastom cien – Brent sa drží pri sedemtýždňovom maxime 69 USD za barel a rozdiel medzi promptnou a budúcou dodávkou dosahuje prémiu 2,39 USD, čo naznačuje akútny nedostatok dostupnej ropy.
Túto situáciu ďalej zhoršujú geopolitické faktory. V reakcii na ukrajinské útoky dronmi na ruskú energetickú infraštruktúru oznámila Moskva zákaz vývozu nafty až do konca roka a zároveň predĺžila zákaz exportu benzínu. Toto výrazne zasahuje najmä Európu, ktorá je na dovoze ruských destilátov štrukturálne závislá. Samotné Rusko navyše čelí výpadkom domácich dodávok, čo poukazuje na napätie v domácom zásobovaní.
Zahraničnopolitické napätie ďalej eskaluje. NATO pohrozilo reakciou na ďalšie narušenie vzdušného priestoru, čo zvyšuje riziko nových sankcií voči ruskému ropnému sektoru.
Naopak, miernu úľavu na strane ponuky by mohol priniesť plánovaný reštart vývozu ropy z irackého Kurdistanu do Turecka.
Na strane dopytu pozitívne prekvapil vývoj v USA, kde HDP za posledný kvartál vzrástol anualizovane o 3,8 %, čo signalizuje silnú ekonomiku. Tento rast by však mohol prinútiť americkú centrálnu banku Fed k opatrnosti pri ďalšom znižovaní úrokových sadzieb – minulý týždeň totiž pristúpila k prvému zníženiu od decembra.
Zhrnutie: Súčasný rast cien ropy je poháňaný najmä kombináciou štrukturálne obmedzenej ponuky zo strany OPEC+, výpadkami v ruskom exporte a silným dopytom, najmä z USA. Trh sa tak čoraz viac prikláňa k názoru, že obavy z nadbytku ropy boli predčasné – a že riziko ďalšieho rastu cien zostáva vysoké.
Graf OIL (H1)
Cena ropy zostáva v pozitívnom trende, aj keď v posledných hodinách prebieha krátkodobá korekcia. Aktuálne sa obchoduje na 68,52 USD a opiera sa o EMA 50 na úrovni 68,20 USD, čo zatiaľ funguje ako krátkodobá dynamická podpora.
Významnejší support sa nachádza na úrovni SMA 100 (67,51 USD), ktorý zostáva v bezpečnej vzdialenosti a potvrdzuje pozitívne nastavenie trendu.
Najbližšia rezistencia je viditeľná na úrovni 68,91 USD, čo predstavuje lokálne maximum. Prerazenie tejto hladiny by mohlo otvoriť priestor na ďalší rast smerom k 69,50–70,00 USD. Naopak, prerazenie pod EMA 50 by mohlo vyvolať tlak smerom k kľúčovej podpore na 66,78 USD, kde sa nachádza posledný významný support.
%R sa aktuálne nachádza na hodnote -31, teda blízko prekúpeného pásma, čo môže signalizovať krátkodobé vyčerpanie rastového pohybu. Momentum však zostáva nad neutrálnou hranicou (101,032), čo naznačuje, že kupujúci si stále udržiavajú prevahu. Objem obchodov zatiaľ neukazuje výrazné výkyvy, ale pri prerazení rezistencie alebo supportu možno očakávať zvýšenú volatilitu.
Zdroj: xStation5
