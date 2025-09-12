Sabadell odmieta nepriateľskú ponuku BBVA: predstavenstvo varuje pred podhodnotením a rizikami

Predstavenstvo španielskej banky Banco Sabadell jednomyseľne odporučilo akcionárom, aby odmietli nepriateľskú ponuku na prevzatie zo strany banky BBVA, ktorá oficiálne spustila ponuku v hodnote 15,3 miliardy EUR v pondelok. Táto ponuka má za cieľ vytvoriť druhú najväčšiu banku v Španielsku s domácimi aktívami v hodnote okolo 1 bilióna EUR.
Sabadell vo svojom vyhlásení uviedol, že ponuka „významne podhodnocuje hodnotu spoločnosti.“ Generálny riaditeľ César González-Bueno upozornil, že podľa tradičných metód ocenenia je ponuka až o 40 % nižšia než férová hodnota, a predstavenstvo nestanovilo žiadnu minimálnu cenu, pri ktorej by ponuku podporilo.
Zatiaľ čo niektorí analytici očakávajú, že BBVA bude nútená ponuku navýšiť, banka opakovane uviedla, že nemá v úmysle ju meniť. BBVA má právnu možnosť ponuku upraviť do 10 pracovných dní pred koncom lehoty na prijatie, ktorá vyprší 7. októbra. Výsledky ponuky budú známe 14. októbra.
Situáciu komplikuje aj odpor španielskej vlády, ktorá blokuje plnú fúziu na minimálne 3 roky, čím spochybňuje realizovateľnosť plánovaných úspor nákladov vo výške 900 miliónov EUR do roku 2029. Sabadell v tejto súvislosti varuje pred rizikom výpadku príjmov, prevádzkovými nesúladmi a nízkou istotou ohľadom uskutočnenia fúzie.
David Martinez, mexický investor a najväčší individuálny akcionár Sabadellu (3,86 %), súhlasí s tým, že cena je nízka a ponuka by mala byť odmietnutá, ale zároveň uviedol, že strategicky je transakcia správna. Zdržal sa preto podpory niektorých formulácií stanoviska predstavenstva. Zároveň vyzval BBVA k prepracovaniu ponuky, aby získala podporu aspoň 50 % akcionárov Sabadellu.
Ak by BBVA nezískala podporu aspoň 50 %, ale prekročila hranicu 30 %, musela by podľa španielskej legislatívy podať novú ponuku v hotovosti za spravodlivú cenu. To by pravdepodobne viedlo k navýšeniu kapitálu a emisii nových akcií BBVA.
Akcie Banco Sabadell sa aktuálne obchodujú na cene 3,33 EUR, pričom zostávajú pevne v uptrende. Cena sa drží nad EMA 50 (3,18 EUR) a SMA 100 (2,96 EUR), čo potvrdzuje prevahu kupcov na trhu. RSI 58,4 sa nachádza v neutrálnej zóne, čo ukazuje, že akcie majú priestor pre ďalší rast, bez toho aby boli prekúpené.
Z technického pohľadu sa cena odrazila od krátkodobého supportu EMA 50 a znovu zamierila k nedávnym maximám. Ak akcie prerazia rezistenciu okolo 3,35 EUR, môže sa otvoriť priestor pre rast smerom k 3,50 EUR a vyššie. Najbližší silný support zostáva na úrovni 3,18 EUR, ktorej prelomenie by mohlo viesť k hlbšej korekcii k 2,96 EUR (SMA 100).
