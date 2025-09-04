Salesforce sklamalo investorov: Slabý výhľad tržieb naznačuje pomalšiu návratnosť investícií do AI

Akcie spoločnosti Salesforce oslabili o takmer 7 % ešte pred otvorením štvrtkového obchodovania po tom, čo firma zverejnila slabý výhľad tržieb na tretí štvrťrok, ktorý znepokojil investorov a naznačil oneskorené prínosy z investícií do umelej inteligencie (AI).
Aj keď Salesforce agresívne implementuje AI naprieč svojimi cloudovými službami, vrátane platformy Agentforce, ktorá bola komerčne spustená koncom roka 2024, ekonomická neistota núti zákazníkov obmedzovať výdavky, čo znižuje očakávané prínosy.
Spoločnosť očakáva tržby v treťom kvartáli v rozmedzí 10,24 až 10,29 miliardy USD, pričom stred tejto prognózy zaostáva za trhovým konsenzom (10,29 mld. USD podľa údajov LSEG). To bolo investormi vnímané ako varovný signál, že rast ešte nenabral obrátky, ako upozorňujú analytici z J.P. Morgan.
Ani oznámenie o navýšení programu spätného odkupu akcií o 20 miliárd USD nedokázalo investorov upokojiť. Akcie CRM sú od začiatku roka nižšie o približne 24 % a spoločnosť sa po dlhšom období opäť vracia k akvizíciám, aby posilnila svoje portfólio a ziskovosť. V máji napríklad kúpila platformu na správu dát Informatica za 8 miliárd USD.
Z pohľadu ocenenia sa akcie obchodujú s násobkom P/E 20,98 na základe 12-mesačných forwardových odhadov, čo je výrazne menej než Microsoft (31,26) a Oracle (30,84). Tento relatívne nízky násobok môže byť podľa niektorých analytikov príležitosťou na rast, najmä keď firma prekonala očakávania v druhom štvrťroku a jej hodnota je voči konkurencii výrazne diskontovaná.
Na záver možno povedať, že Salesforce čelí tlaku trhu na rýchlu monetizáciu AI investícií, ale zároveň aj makroekonomickému prostrediu, ktoré brzdí dopyt. Investori teraz vyčkávajú, či sa investície do AI v nasledujúcich kvartáloch skutočne prejavia v raste tržieb a marží.
Graf CRM.US (D1
Akcie spoločnosti Salesforce sa po výraznom prepade v prvej polovici roka 2025 dostali do fázy technickej konsolidácie a aktuálne sa obchodujú za 256,40 USD. Pozitívny technický signál predstavuje prerazenie nad kĺzavý priemer EMA 50 (254,92 USD), čo môže indikovať snahu trhu o obrat trendu. Krátkodobým cieľom je teraz SMA 100 (262,57 USD), ktorá tvorí prvú významnejšiu rezistenciu.
Zdroj: xStation5
