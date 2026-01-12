Samsung chce, aby bola umelá inteligencia nenápadnou súčasťou každodenného života

-
Samsung presadzuje ambientnú AI, ktorá funguje nenápadne na pozadí každodenného používania.
-
Umelá inteligencia má byť prepojená naprieč celým ekosystémom zariadení.
-
Dôraz sa kladie na ochranu súkromia, transparentnosť a dôveru používateľov.
-
Do roku 2026 chce Samsung zvýšiť počet AI‑zariadení na približne 800 miliónov.
-
-
-
-
Spoločnosť Samsung Electronics posilňuje svoju stratégiu ambientnej umelej inteligencie, ktorej cieľom je začleniť AI do každodenného fungovania tak prirodzene, že používatelia si jej prítomnosť sotva uvedomia. Tento prístup odráža širší trend v technologickom sektore, ktorý sa sústreďuje na plynulé a kontextové digitálne zážitky namiesto izolovaných funkcií.
Od funkcie k plynulému zážitku
Samsung vychádza z presvedčenia, že AI by nemala byť nástrojom, ktorý musí používateľ vedome aktivovať. Má fungovať ako tichý digitálny spoločník, ktorý dokáže predvídať potreby a zjednodušovať úlohy bez rušivých zásahov. Mnohí používatelia si už dnes neuvedomujú, kedy AI pracuje na pozadí – a práve tento fakt chce Samsung ďalej rozvíjať.
Ambientná inteligencia v celom ekosystéme
Stratégia ambientnej AI sa netýka len smartfónov. Samsung plánuje jej nasadenie naprieč celým ekosystémom zariadení – od televízorov a domácich spotrebičov až po nositeľné technológie a inteligentné domácnosti. Zariadenia by mali reagovať na kontext, rutiny a prostredie používateľa, nie iba na hlasové alebo manuálne príkazy.
Dôvera, súkromie a kontrola používateľa
S rastúcou mierou automatizácie a „neviditeľnej“ AI rastie aj význam ochrany súkromia a dôvery. Samsung zdôrazňuje potrebu transparentnosti a možnosti kontroly zo strany používateľov, aby mali prehľad o tom, ako AI pracuje s ich údajmi.
Súčasťou dlhodobej stratégie je aj ambícia rozšíriť počet zariadení s AI funkciami zo súčasných približne 400 miliónov na 800 miliónov do konca roka 2026. Kľúčovú úlohu v tom zohrávajú aj partnerstvá, napríklad využívanie AI modelov Gemini od Googlu.
Konkurencia a ďalší vývoj AI
Na technologických podujatiach, vrátane CES, Samsung prezentuje víziu budúcnosti, v ktorej zariadenia reagujú na správanie a kontext používateľov. Podobné stratégie rozvíjajú aj ďalší technologickí lídri, čo naznačuje, že ďalšia fáza súťaže v oblasti AI sa bude odohrávať najmä v oblasti plynulosti a nenápadnosti používateľského zážitku.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.