Samsung sa vracia do hry: nová generácia HBM4 čipov získava uznanie zákazníkov

- Samsung získava kľúčových zákazníkov vďaka konkurencieschopným HBM4 čipom, ktoré môžu pomôcť dohnať náskok SK Hynixu.
- Podiel Samsungu na trhu HBM čipov predstavoval 35 %, zatiaľ čo SK Hynix dominoval s 53 %.
- Akcie Samsungu aj SK Hynix dosiahli nové historické maximá, podporené rastom AI trhu.
- Firma čelí výzvam v podobe rastúcich nákladov, colných bariér a silnejúcej konkurencie, na ktoré chce reagovať štrukturálnymi zmenami.
Na prahu roka 2026 prichádzajú od spoločnosti Samsung Electronics povzbudivé správy. Jej nová generácia vysokorýchlostných pamäťových čipov HBM4 získala výrazné uznanie od kľúčových zákazníkov. „Zákazníci nám povedali, že Samsung je späť,“ uviedol vo svojom novoročnom prejave spolugenerálny riaditeľ a šéf polovodičovej divízie Jun Young-hyun, čím naznačil návrat firmy na čelo vysoko konkurenčného segmentu čipov pre umelú inteligenciu (AI).
Samsung sa snaží dohnať svojich rivalov, predovšetkým SK Hynix, ktorý si v oblasti HBM pamätí drží dominantné postavenie. Podľa údajov spoločnosti Counterpoint Research mal Hynix v 3. štvrťroku 2025 podiel 53 %, zatiaľ čo Samsung 35 % a Micron 11 %. Napriek tomu, že Samsung zatiaľ zostáva druhý, HBM4 čipy by mohli znamenať zásadný obrat, najmä ak dôjde k úspešným dohodám s partnermi, ako je Nvidia, s ktorou je Samsung „v úzkom rokovaní“.
Jun priznal, že firma má stále čo zlepšovať, no zdôraznil aj ďalšiu oblasť rastu – foundry biznis, teda výrobu čipov na zákazku. Ten bol v minulom roku posilnený uzavretím obrovskej dohody s Teslou v hodnote 16,5 miliardy USD, ktorá má posilniť výrobné kapacity a schopnosť konkurovať TSMC.
Rastová nálada sa odrazila aj na akciách: Samsung Electronics posilnil o 7,2 % a SK Hynix o 4 % počas prvého obchodného dňa roka 2026, pričom oba tituly dosiahli historické maximá. Pre porovnanie, index KOSPI vzrástol o 2,3 %.
Šéf SK Hynixu Kwak Noh-Jung vo svojom prejave varoval, že napriek úspešnému roku 2025 vďaka rýchlemu nástupu AI bude rok 2026 náročnejší. Podľa neho už nie je AI dopyt príjemným prekvapením, ale základným očakávaním, a konkurencia rýchlo silnie.
Ďalšie výzvy pre Samsung zhrnul druhý spolugenerálny riaditeľ TM Roh, ktorý má na starosti mobilné zariadenia a spotrebnú elektroniku. Rastúce ceny komponentov a globálne obchodné bariéry predstavujú riziká, na ktoré chce firma reagovať diverzifikáciou dodávateľských reťazcov a optimalizáciou prevádzok.
Graf SMSN.UK (D1)
Akcie spoločnosti Samsung pokračujú vo veľmi silnom rastovom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 2 216 GBP, teda na novom historickom maxime. Cena akcie sa pritom výrazne vzdialila od oboch kĺzavých priemerov – EMA 50 sa nachádza na 1 784 GBP a SMA 100 na 1 607 GBP – čo poukazuje na výraznú trhovú dynamiku a silu kupujúcich. RSI osciluje okolo hodnoty 73,7, čo značí prekúpený stav trhu a možné krátkodobé spomalenie alebo konsolidáciu, ale zároveň potvrdzuje momentálne extrémny nákupný záujem. Vzhľadom na silný rastový impulz a zvýšenú aktivitu investorov možno očakávať, že trh sa môže pokúsiť preraziť ešte vyššie, pričom najbližšia podpora sa črtá v oblasti predchádzajúcej konsolidácie pri 2 030–2 050 GBP.
Zdroj: xStation5
