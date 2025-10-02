Samsung stúpol o 4 % na základe dohody s OpenAI a americkou spoločnosťou Stargate 📈

Spoločnosť Samsung Electronics (SMSN.UK) vzrástla o viac ako 4 %, čo predstavuje najvyšší bod od januára 2021. Aj ďalší kórejský gigant SK Hynix dnes prudko vzrástol vďaka správam o dohode s OpenAI.
- Rally nasledovala po správe, že obe spoločnosti spolupracujú s OpenAI v rámci jej iniciatívy Stargate. SK Hynix je už teraz kľúčovým dodávateľom spoločnosti Nvidia, zatiaľ čo Samsung sa snaží získať certifikáciu vlastných čipov HBM4 od spoločnosti Nvidia.
- Cieľom partnerstva je zvýšiť dodávky pokročilých pamäťových čipov a rozšíriť kapacitu dátových centier zameraných na AI v Južnej Kórei. Napriek tomu, že zisky spoločnosti Samsung v oblasti výroby čipov v 2. štvrťroku medziročne klesli o 94 %, jej finančný riaditeľ vyjadril optimizmus v súvislosti s oživením v druhej polovici roka 2025.
- Generálny riaditeľ OpenAI Sam Altman sa stretol s juhokórejským prezidentom Lee Jae Myungom a vrcholovými manažérmi spoločností Samsung a SK Hynix, aby spečatili spoluprácu.
- Spoločnosť OpenAI tiež podpísala dohody s kórejským ministerstvom vedy a informačných a komunikačných technológií, spoločnosťou SK Telecom a dcérskymi spoločnosťami Samsung o preskúmaní možnosti vybudovania dátových centier novej generácie umelej inteligencie v Kórei.
- Spoločnosť SK Hynix nedávno oznámila pripravenosť na hromadnú výrobu svojich pamäťových čipov s vysokou šírkou pásma (HBM), ktoré sú nevyhnutné na napájanie aplikácií umelej inteligencie vrátane grafických procesorov Nvidia.
- Očakáva sa, že pripravované čipy HBM4 budú kľúčové pre novú generáciu architektúry Nvidia Rubin AI.
- Spoločnosť Samsung, ktorá bola kedysi dominantným lídrom v oblasti pamätí, teraz čelí silnejšej konkurencii zo strany spoločnosti SK Hynix, ktorá ju podľa spoločnosti Counterpoint Research dobehla v tržbách z predaja pamätí.
Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie: Silný Russell a kovy, v UK nové historické maximum
Akcie Melco Resorts klesli o viac než 6 % po slabších dátach z Golden Week
Quantum Computing Inc.: Prečo akcie vyskočili a čo sledovať ďalej
Akcie Coinbase nad dôležitou rezistenčnou zónou🔔
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.