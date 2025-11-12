SBB posilňuje vďaka predaju portfólia domovov pre seniorov za 3,4 miliardy USD

- SBB predalo portfólio opatrovateľských domovov za 3,4 miliardy USD nórskej spoločnosti PPI.
- Akcie vzrastli až o 20 %, dlhopis splatný v roku 2029 posilnil na 81,1 centa za euro.
- Výnos z transakcie pomôže splatiť dlhy a zlepšiť úverové ukazovatele.
- Spoločnosť pokračuje v štrukturálnych zmenách a čoraz viac sa profiluje ako investičná skupina.
Švédska realitná skupina Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB zaznamenala prudký rast akcií aj dlhopisov po tom, čo oznámila predaj svojho portfólia opatrovateľských domovov za 3,4 miliardy USD nórskej spoločnosti Public Property Invest AS (PPI). Táto firma je úzko prepojená so samotnou SBB, ktoré v nej vlastní menšinový podiel.
Akcie SBB počas stredajšieho obchodovania vzrástli až o 20 %, pričom o 10:30 sa obchodovali s nárastom o 10 %. Výrazne posilnil aj eurový dlhopis so splatnosťou v roku 2029, ktorý pridal 4 centy na euro a dosiahol 81,1 centa – najvyššiu úroveň od svojej emisie v decembri.
Transakcia umožní SBB zlepšiť úverové ukazovatele, keďže výnosy budú použité na splatenie dlhopisov a drahého úveru od fondu Castlelake LP. Pre spoločnosť, ktorá sa v roku 2023 ocitla v centre švédskej realitnej krízy, ide o dôležitý krok smerom k finančnej stabilizácii.
Generálny riaditeľ Leiv Synnes pokračuje v stratégii rozdelenia SBB na tri samostatné časti – každá zameraná na rezidenčné, vzdelávacie a sociálne nehnuteľnosti. Podľa analytikov z Bloomberg Intelligence je tento krok ďalším potvrdením premeny charakteru skupiny:
„SBB sa čoraz viac profiluje ako investičný holding, zatiaľ čo PPI nakupuje aktíva so zľavou 8 % pod hrubú účtovnú hodnotu.“
Graf SBBB.SE (D1)
Akcie švédskej realitnej skupiny SBB reagovali na oznámenie predaja portfólia opatrovateľských domovov prudkým cenovým pohybom. Cena akcií dnes otvorila na 5,25 SEK, postupne však klesla a aktuálne sa obchoduje na úrovni 4,6280 SEK. Napriek dnešnému prudkému rastu sa akcie opäť prepadli pod oba kĺzavé priemery – EMA 50 (5,0664 SEK) aj SMA 100 (5,1304 SEK) – čo naznačuje, že dlhodobý trend zostáva negatívny. RSI sa pohybuje na hodnote 40,7, teda v blízkosti prepredanej oblasti, čo naznačuje, že predajný tlak slabne.
Zdroj: xStation5
