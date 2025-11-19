Schneider Electric uzavrel kontrakty za 2,3 miliardy USD s americkými dátovými centrami v čase AI boomu

-
Schneider Electric získal zákazky za 2,3 miliardy USD na dodávku energetických riešení pre dve veľké dátové centrá v USA.
-
Kontrakty pokrývajú napájacie moduly, chladenie a záložné systémy UPS.
-
Firma reaguje na očakávaný trojnásobný nárast spotreby energie v sektore dátových centier poháňaných AI.
-
Výzvami ostávajú logistika, udržanie marží a vplyv externých faktorov ako regulácie alebo limity energetických sietí.
-
Schneider Electric oznámil podpis zmlúv v celkovej hodnote 2,3 miliardy USD s dvoma americkými prevádzkovateľmi dátových centier. Ide o reakciu na prudko rastúci dopyt po výkonných infraštruktúrach, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie dát umelej inteligencie.
Podrobnosti a strategický význam
Najväčšia časť tejto sumy – 1,9 miliardy USD – pripadá na zmluvu so spoločnosťou Switch, ktorá sa týka dodávok napájacích modulov a chladiacich systémov. Druhá zmluva v hodnote 373 miliónov USD so spoločnosťou Digital Realty pokrýva záložné napájanie (UPS) a nízkonapäťové rozvádzače. Obe zákazky budú rozfázované počas rokov 2025 a 2026.
Dátové centrá tvoria takmer štvrtinu celkových príjmov Schneider Electric a prognózy hovoria, že ich spotreba energie sa môže do troch rokov takmer strojnásobiť.
Vplyv na firmu a trh
Tieto kontrakty upevňujú pozíciu Schneider Electric ako kľúčového hráča v oblasti AI infraštruktúry. Uzavretie spolupráce s významnými poskytovateľmi hyperscale riešení posilňuje stratégiu firmy smerom k technologickej budúcnosti.
Na trhu zároveň dochádza k presunu k špecializovaným partnerstvám – veľké cloudové firmy čoraz viac vyžadujú riešenia na mieru, ktoré zvládnu energetickú a výpočtovú záťaž nových AI platforiem.
Riziká a výzvy
Realizácia projektov bude vyžadovať precízne riadenie dodávok a zvládnutie potenciálnych problémov v dodávateľských reťazcoch. Marže môžu byť ohrozené konkurenciou či nárastom cien komponentov. Rizikom môžu byť aj vonkajšie faktory ako regulácie alebo limity v energetickej infraštruktúre.
Výhľad
Úspešné splnenie zmlúv by mohlo zabezpečiť Schneider Electric rastúci podiel na trhu dátových centier. Dôležité bude sledovať rozširovanie portfólia objednávok, efektivitu dodávok a schopnosť adaptácie na meniace sa podmienky na trhu s AI infraštruktúrou.
