Seatrium a Maersk urovnali spor ohľadom kontraktu na loď pre veterné elektrárne v hodnote 475 miliónov USD

- Seatrium a Maersk sa dohodli na urovnaní sporu o zákazku v hodnote 475 miliónov USD.
- Maersk uhradí 360 miliónov USD, z toho 250 miliónov formou úveru splácaného z výnosov z lode.
- Obe firmy sťahujú právne žaloby a uprednostňujú mimosúdne riešenie.
- Loď je dokončená na 99,8 % a pripravená na uvedenie do prevádzky.
Singapurská lodenica Seatrium oznámila, že sa dohodla s dánskou spoločnosťou Maersk na urovnaní sporu týkajúceho sa výstavby špeciálnej lode pre offshore veternú energetiku, určenej pre projekt pri pobreží New Yorku. Hodnota zákazky predstavuje 475 miliónov USD.
Maersk pôvodne zmluvu vypovedal 10. októbra 2025 kvôli oneskoreniam vo výstavbe, bez jasnosti, či boli doterajšie práce už uhradené. Podľa novouzatvorenej dohody Maersk uhradí zostávajúcich 360 miliónov USD, z čoho 250 miliónov bude splácaných formou úverového mechanizmu s úročením až na 10 rokov. Splátky budú hradené z prevádzkových výnosov samotnej lode.
Obe strany zároveň ukončia všetky právne konania, ktoré kvôli sporu začali. Urovnanie podľa spoločného vyjadrenia odráža snahu vyhnúť sa nákladnému a zdĺhavému súdnemu konaniu a nájsť optimálne riešenie z hľadiska finančných dopadov.
Seatrium ďalej uviedla, že projekt je k 22. decembru dokončený na 99,8 %, čo naznačuje, že loď je takmer pripravená na nasadenie.
Graf MAERSKA.DK (D1)
Akcie spoločnosti Maersk sa aktuálne obchodujú na úrovni 14 600 DKK, teda neďaleko od svojho nedávneho maxima. Akcie zaznamenali silný rastový trend koncom novembra, keď prerazili nad oba kľúčové kĺzavé priemery – EMA 50 (13 420 DKK) a SMA 100 (13 223 DKK) – a tento pohyb bol sprevádzaný silným býčím momentom. RSI sa nachádza na úrovni 64,8, teda tesne pod prekúpenou zónou, čo poukazuje na vysoký záujem kupcov, no zároveň priestor pre miernu konsolidáciu.
Z krátkodobého hľadiska možno pozorovať konsolidáciu v pásme 14 400–14 600 DKK, ktorá môže slúžiť ako základňa pre ďalší rast, ak dôjde k prelomeniu hornej hranice. V opačnom prípade by sa cena mohla vrátiť k otestovaniu EMA 50 ako prvej podpory.
Zdroj: xStation5
