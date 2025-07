Šéf BMW verí v dohodu o clách: Transatlantické autá by mohli profitovať z kompenzačného mechanizmu

Generálny riaditeľ spoločnosti BMW, Oliver Zipse, v piatok vyjadril opatrný optimizmus ohľadom dosiahnutia dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi o dovozných clách na automobily. Zipse naznačil, že výsledkom by mohol byť „zvládnuteľný kompromis“, ktorý by zahŕňal aj tzv. kompenzačný mechanizmus medzi importom a exportom.

Tieto vyjadrenia prichádzajú v čase, keď EÚ očakáva oficiálny list z Bieleho domu, v ktorom má byť načrtnutá podoba dohody a možné úrovne ciel na európsky automobilový export. Prezident Donald Trump už vo štvrtok uviedol, že dokument by mohol doraziť najneskôr v piatok.

Zipse novinárom na firemnej akcii v Mníchove povedal, že BMW by mohlo zo systému profitovať, keďže jeho najväčší výrobný závod sa nachádza v Spartanburgu v Južnej Karolíne, odkiaľ spoločnosť v roku 2024 exportovala 225 000 vozidiel. Hodnota exportu z USA presiahla 10 miliárd dolárov, čo by podľa Zipseho mohlo tvoriť základ výpočtu kompenzácie – nie samotný počet vozidiel.

Tento tzv. „netting mechanism“ by umožnil, aby objem exportu z USA kompenzoval dovoz európskych vozidiel, čo by významne zmiernilo dopad vysokých amerických ciel. Z dohody by navyše mohli profitovať aj dovozy autodielov, uvádzajú zdroje oboznámené s rokovaniami.

Európski výrobcovia automobilov, vrátane BMW, dlhodobo tlačia na miernejšie colné podmienky, keďže nové americké clá skomplikovali obchodné modely zamerané na cezhraničnú výrobu a export. Podľa informácií agentúry Reuters navrhla Európska komisia balík opatrení na zniženie napätia, vrátane vývozných úverov, investícií a vzájomného znižovania ciel.

Zipse dodal: „Máme silný argument – sme najväčším exportérom automobilov z USA.“ Ak by sa skutočne podarilo dohodnúť vyvážené podmienky, mohlo by to znamenať víťazstvo pre obe strany a posilnenie transatlantických hospodárskych vzťahov.

Graf BMW.DE (D1)

Akcie spoločnosti BMW zaznamenali v posledných dňoch prudký rastový pohyb a aktuálne sa obchodujú na úrovni 85,38 EUR, čím prelomili nad dôležité technické úrovne. Cena sa momentálne nachádza výrazne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 (oranžová) aj SMA 100 (modrá).

RSI dosahuje hodnotu 74,5, teda sa nachádza v prekúpenej zóne, čo ukazuje na silný nákupný záujem, ale zároveň môže naznačovať možnú krátkodobú korekciu alebo konsolidáciu.

MACD línia sa prudko odrazila nad signálnu líniu a histogram začal výrazne rásť, čo potvrdzuje momentum v prospech kupujúcich a podporuje výhľad na pokračovanie rastu v ďalších dňoch.

Z pohľadu cenového vývoja akcie prelomili konsolidačné pásmo medzi 76–81 EUR a otvorili si priestor k ďalším rezistenciám okolo 91,50 EUR, kde sa nachádzajú predchádzajúce maximá z októbra 2023. V prípade návratu späť by oblasť okolo 77 EUR, kde sa pretínajú kĺzavé priemery, mala pôsobiť ako silná technická podpora.

Zdroj: xStation5

