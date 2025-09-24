Šéf Eli Lilly ostro kritizuje Britániu: Najhoršia krajina v Európe z hľadiska cien liekov

Generálny riaditeľ farmaceutického giganta Eli Lilly, Dave Ricks, označil Spojené kráľovstvo za „pravdepodobne najhoršiu krajinu v Európe“ z hľadiska cien liekov, čím zvýšil tlak na britskú vládu, aby prehodnotila súčasné podmienky pre farmaceutické spoločnosti.
V rozhovore pre Financial Times Ricks uviedol, že nízke ceny a reštriktívne regulačné prostredie ohrozujú prístup britských pacientov k novým liekom a zároveň odrádzajú investície do výskumu a vývoja. Eli Lilly, ako aj ďalšie nadnárodné spoločnosti ako Merck a AstraZeneca, v posledných mesiacoch pozastavili alebo obmedzili svoje aktivity v Británii práve kvôli tomuto prostrediu.
Kritika sa zameriava najmä na tzv. VPAG systém (Voluntary Scheme for Branded Medicines Pricing and Access), ktorý núti farmaceutické firmy vracať časť príjmov z predaja liekov britskému zdravotníctvu NHS formou zliav či odvodov. Ricks tento mechanizmus označil za „trestanie úspechu“, pretože firmy platia viac, keď sa im na britskom trhu darí.
V auguste firma pozastavila dodávky svojho populárneho lieku na chudnutie Mounjaro do Británie pred plánovaným navýšením ceny až o 170 %. Merck tiež oznámil, že ukončí výskumné aktivity v Londýne, zatiaľ čo AstraZeneca pozastavila plánovanú investíciu vo výške 200 miliónov libier do výskumného centra v Cambridge.
Rokovania medzi vládou, NHS a farmaceutickým sektorom o podobe VPAG systému údajne uviazli na mŕtvom bode, aj keď britské ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že naďalej pracuje na tom, aby bola Británia atraktívnym cieľom pre investície v oblasti life sciences.
Graf LLY.US (D1)
Akcie spoločnosti Eli Lilly sa aktuálne obchodujú na úrovni 746,72 USD. Po výraznom raste z konca júla dochádza ku krátkodobému spomaleniu a konsolidácii v blízkosti kĺzavých priemerov.
EMA 50 (743,24 USD) a SMA 100 (753,01 USD) vytvárajú úzky cenový kanál, v ktorom sa cena v posledných dňoch pohybuje.
RSI sa drží na hodnote 51,5, teda uprostred spektra bez známok prekúpenosti či prepredanosti.
Z technického hľadiska sa cena nachádza na kľúčovom rozhodujúcom bode – ak sa udrží nad EMA 50 a dôjde k rastu nad úroveň 750–755 USD, môže byť odštartovaná nová rastová vlna. Naopak, pokles pod 735 USD by znamenal návrat k nižším supportným úrovniam okolo 710–720 USD.
Zdroj: xStation5
