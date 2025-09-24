Sempra predáva podiel za 10 miliárd USD, presúva pozornosť na regulované utility

Americká energetická spoločnosť Sempra (NYSE: SRE) oznámila zásadnú strategickú transakciu – predá 45 % podiel vo svojej infraštruktúrnej divízii Sempra Infrastructure Partners za 10 miliárd USD v hotovosti. Kupujúcim je konzorcium vedené spoločnosťou KKR, ktorého súčasťou je aj kanadský dôchodkový fond CPP Investments. Po uzavretí transakcie bude mať konzorcium 65 % podiel, Sempra si ponechá 25 % a Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) zostane s 10 % podielom. Dohoda zverejnená 23. septembra 2025 predstavuje strategický posun k regulovaným energetickým sieťam.
Ocenenie a harmonogram transakcie
Celková kapitálová hodnota infraštruktúrnej divízie Sempra dosiahla 22,2 miliardy USD a podniková hodnota sa odhaduje na 31,7 miliardy USD. Spoločnosť očakáva uzatvorenie transakcie v druhom až treťom štvrťroku 2026, pričom realizácia bude podliehať regulačnému schváleniu. Odkúpenie podielu umožní Sempre zamerať investície na rastové projekty v regulovaných oblastiach.
Recyklácia kapitálu a posilnenie finančnej stability
Generálny riaditeľ Jeffrey Martin uviedol, že zisk z predaja bude použitý na investície do utilít v Kalifornii a Texase. Spoločnosť predpokladá zvýšenie zisku o 0,20 USD na akciu od roku 2027. Výnosy podporia zníženie zadlženia, zlepšenie úverových ukazovateľov a eliminujú potrebu vydávania nových akcií. Platby budú rozdelené – 47 % pri uzatvorení, 41 % do konca roka 2027 a zvyšok do roku 2033.
LNG expanzia dopĺňa predaj infraštruktúry
Súbežne s predajom podielu Sempra oznámila investíciu 14 miliárd USD do druhej fázy LNG projektu Port Arthur v Texase. Projekt zahŕňa dve nové zkapalňovacie jednotky a zvýšenie kapacity o 13 miliónov ton ročne. Financovanie zabezpečia investori ako Blackstone, KKR a Apollo. Tento krok umožní Sempre ostať súčasťou globálneho energetického trhu s nižším rizikom.
Riziká súvisiace s realizáciou a stratou kontroly
Aj keď trh reagoval pozitívne, transakcia so sebou nesie riziká. Regulačné procesy môžu byť zdĺhavé, zatiaľ čo výstavba LNG infraštruktúry môže naraziť na problémy s nákladmi a termínmi. Navyše, Sempra stratí prevádzkovú kontrolu nad infraštruktúrnou divíziou, čo si vyžiada efektívnu koordináciu so strategickými partnermi.
Reakcia trhu a strategické smerovanie
Po zverejnení správy akcie spoločnosti stúpli o viac než 3 % v pre-obchodnej fáze. Investori ocenili orientáciu na stabilné regulované príjmy a disciplínu pri hospodárení s kapitálom. Oddelenie infraštruktúrnej časti zvýši transparentnosť a zníži volatilitu. Sempra tak vstupuje do novej fázy – sústredená na stabilitu v regulovaných utilitách, no zároveň si zachováva účasť na dlhodobom raste LNG sektora.
Zdroj: xStation5
