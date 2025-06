Senát schválil zákon o stablecoinoch – GENIUS Act – väčšinou hlasov 📣🟢

Americký Senát včera schválil zákon o riadení a zavádzaní národnej inovácie pre stabilné kryptomeny v USA (GENIUS) pomerom hlasov 68:30, čím oficiálne schválil prvý celoštátny právny rámec pre stabilné kryptomeny viazané na americký dolár.

Čo zákon obsahuje

Zákon vyžaduje plnú podporu stablecoinov hotovosťou alebo pokladničnými poukážkami (T-bills) v pomere 1:1, mesačné osvedčenia a kontroly AML (proti praniu špinavých peňazí) – všetko pod dohľadom ministerstva financií.

Minister financií Scott Bessent povedal zákonodarcom, že nové nariadenia by mohli umožniť trhu so stablecoinmi prekonať 2 bilióny dolárov v priebehu niekoľkých rokov, v porovnaní s približne 250 miliardami dolárov v súčasnosti. V minulom roku stabilné kryptomeny spracovali 28 biliónov dolárov v transakciách v reťazci – viac ako Visa a Mastercard dokopy.

Širšie prijatie bude pravdepodobne podporené americkými bankami a veľkými maloobchodníkmi. Bank of America vyhlásila, že po prijatí zákona „zváži“ vydanie vlastného tokenu, zatiaľ čo Walmart a Amazon analyzujú vytvorenie značkových stabilných kryptomien s cieľom znížiť transakčné poplatky.

Podpora dolára a štátnych dlhopisov

Keďže zákon stanovuje podporu v pomere 1:1 voči USD alebo štátnym dlhopisom, zmeny vyvinú tlak na tradičné platobné systémy a zároveň nasmerujú nový dopyt k krátkodobým štátnym dlhopisom USA, ktoré budú tokeny kryť. Pre tradičné banky, ktoré v súčasnosti musia držať len čiastočné rezervy vkladov klientov v hotovosti, to predstavuje zásadne odlišný prístup.

Bude Ethereum profitovať z prijatia?

Keďže približne polovica všetkých stablecoinov v súčasnosti funguje v sieti Ethereum, platforma by mohla zaznamenať prudký nárast prevodov, čo by zase zvýšilo dopyt a urýchlilo tempo spaľovania tokenov Ethereum.

Ďalšie legislatívne kroky

Senát dokončil prácu na návrhu zákona (k 17. júnu), jeho osud teraz závisí od plánu Snemovne reprezentantov. Ak Snemovňa prijme verziu Senátu, návrh zákona by sa mohol dostať do Bieleho domu medzi 29. a 31. júlom 2025 – poslednými legislatívnymi dňami pred letnou prestávkou – čím by ministerstvo financií malo 120 dní na vypracovanie vykonávacích predpisov do konca novembra.

Ak však Snemovňa trvá na svojej verzii (alebo návrh zákona zahrnie do širšieho balíka týkajúceho sa kryptomien), bude potrebná konferenčná komisia, čím sa konečné schválenie posunie na začiatok alebo polovicu septembra 2025, po opätovnom zasadnutí Kongresu. Aj v tom prípade by sa podpis prezidenta očakával najneskôr 19. septembra, čo je v rámci 18-mesačného implementačného obdobia stanoveného zákonom.

