Shell investuje 2 miliardy USD do offshore plynárenského projektu v Nigérii

- Shell investuje 2 miliardy USD do rozvoja offshore plynárenského poľa HI v Nigérii.
- Projekt má dodávať 350 miliónov kubických stôp plynu denne na vývoz LNG.
- Shell vlastní 40 % projektu, Sunlink 60 %, pričom začiatok ťažby je plánovaný do konca tejto dekády.
- Projekt podporí rast LNG kapacít Nigérie a zároveň Shellovu globálnu LNG stratégiu do roku 2030.
Energetický gigant Shell schválil investíciu vo výške 2 miliardy USD do nového offshore plynárenského projektu HI v Nigérii, ktorý realizuje v spolupráci s partnerom Sunlink Energies. Projekt predstavuje ďalší krok Shellu v rámci strategického posilňovania svojej pozície v oblasti LNG (skvapalnený zemný plyn) a zároveň potvrdzuje záväzok spoločnosti zostať aktívnou v Nigérii, napriek historickým problémom na tamojších onshore poliach, ktorých sa v minulosti zbavila.
Ložisko HI, objavené už v roku 1985, sa nachádza približne 50 kilometrov od pobrežia v hĺbke 100 metrov a jeho produkcia má podľa plánov začať do konca tejto dekády. Po dosiahnutí maximálnej kapacity bude projekt dodávať 350 miliónov štandardných kubických stôp plynu denne spoločnosti Nigeria LNG, ktorá zabezpečuje export LNG na svetové trhy. Shell vlastní v Nigeria LNG 25,6 % podiel, čím je druhým najväčším akcionárom po štátnej NNPC (49 %). Ďalšími podielnikmi sú TotalEnergies a Eni.
Význam projektu zdôraznila aj nigérijská vláda. Podľa poradkyne prezidenta pre energetiku Olu Verheijen prispeje projekt HI takmer tretinou potrebného plynu pre projekt Nigeria LNG Train 7, ktorý je kľúčový pre navýšenie exportnej kapacity krajiny.
Shell vlastní v novom projekte 40 % podiel, zatiaľ čo Sunlink Energies ovláda zvyšných 60 %. Spoločnosť týmto krokom pokračuje v napĺňaní svojej globálnej LNG stratégie, ktorá počíta s priemerným rastom objemu LNG o 4–5 % ročne až do roku 2030.
Táto investícia prichádza krátko po oznámení, že nigérijský regulátor schválil predaj 12,5 % podielu spoločnosti TotalEnergies v ropnej licencii OML 118, v rámci ktorej sa nachádza offshore pole Bonga. Podiel bol predaný prevádzkovateľom ložiska – Shellu a spoločnosti Eni (Agip) – za 510 miliónov USD.
Graf SHEL.US (D1)
Cena akcií sa aktuálne nachádza na úrovni 72,04 USD, tesne nad SMA 100 (71,32 USD), pričom EMA 50 (72,22 USD) bola krátkodobo prerazená smerom nadol. RSI dosahuje hodnotu 48,7 a pohybuje sa v neutrálnej zóne, teda bez známok prekúpenia alebo prepredanosti. MACD je mierne negatívny, čo signalizuje potenciál pre ďalšie oslabenie, ak by nedošlo k odrazu späť nad EMA 50.
Krátkodobo bude kľúčové sledovať, či cena udrží podporu v pásme 71–72 USD. Ak áno, môžeme očakávať návrat k nedávnym maximám okolo 74 USD. Naopak, prerazenie tejto zóny podpory by mohlo otvoriť priestor na pokles smerom k úrovni 69 USD, prípadne až 67–68 USD, kde sa nachádzajú predchádzajúce úrovne konsolidácie.
Zdroj: xStation5
