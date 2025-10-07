Shell odpíše 600 miliónov USD po zrušení biofuel projektu v Rotterdame, LNG a rafinérie naopak posilňujú

- Shell zaúčtuje stratu 600 mil. USD v súvislosti so zrušením biofuel projektu v Rotterdame, pričom celkový dopad dosiahne 1,4 mld. USD.
Energetický gigant Shell oznámil, že v treťom štvrťroku zaúčtuje stratu vo výške 600 miliónov USD v súvislosti so zrušením plánovaného biopalivového závodu v Rotterdame. Celkové odpisy a rezervy spojené s týmto projektom tak dosahujú už 1,4 miliardy USD. Výstavba zariadenia s plánovanou kapacitou 820 000 ton biopalív ročne bola pozastavená v roku 2023 a v septembri tohto roka definitívne zrušená z dôvodu nízkej konkurencieschopnosti projektu.
Toto rozhodnutie odráža širší trend medzi ropnými spoločnosťami, ktoré v poslednom období ustupujú od ambicióznych plánov v oblasti obnoviteľných zdrojov. Napríklad BP vo februári oznámila prudké obmedzenie investícií do obnoviteľných energií a Equinor zrevidoval svoje ciele smerom nadol.
Na druhej strane však Shell oznámil pozitívny vývoj v oblasti skvapalneného zemného plynu (LNG). Vo svojom kvartálnom prehľade uviedol, že očakáva produkciu LNG v 3Q medzi 7,0–7,4 milióna ton, čo je viac než pôvodný odhad (6,7–7,3 mil. ton) aj produkcia v 2. štvrťroku (6,7 mil. ton). Očakáva sa aj výrazné zlepšenie výsledkov v oblasti obchodovania s plynom, hoci firma detailné údaje nezverejňuje z dôvodu konkurencie.
Shell ďalej uviedol, že jeho rafinérska marža vzrástla v 3Q na 11,6 USD/barel, oproti 8,9 USD v 2Q. Tento rast by mal pozitívne ovplyvniť výsledky rafinérskeho segmentu.
Naopak, chemická divízia očakáva stratu a spoločnosť zvažuje predaj niektorých aktív v tomto segmente.
Ďalším negatívnym faktorom je očakávaný dopad 200 až 400 miliónov USD v dôsledku zníženia podielu produkcie z ropného poľa Tupi v Brazílii, ktoré Shell prehodnotil na základe nových geologických údajov. Firma však tento zásah označila za „bežnú prax.“
Podľa analytikov RBC Capital Markets je však celková aktualizácia pozitívna, pretože ukazuje zlepšenie prevádzkových ukazovateľov v hlavných segmentoch (LNG a upstream), napriek nepriaznivým podmienkam na trhu.
Graf SHEL.US (D1)
Akcie spoločnosti Shell sa práve odrazili silnou rastovou sviečkou od zóny kĺzavých priemerov EMA 50 (72,01 USD) a SMA 100 (71,00 USD) a aktuálne testujú lokálne maximum na úrovni 74,14 USD.
Technické ukazovatele ostávajú pozitívne:
-
RSI (58,3) sa drží v býčej zóne, ďaleko od prekúpených úrovní, čo naznačuje priestor pre ďalší rast.
-
MACD je mierne nad signálnou líniou a histogram začína rásť, čo podporuje pokračovanie pozitívneho momenta.
-
Oba kĺzavé priemery (EMA 50 a SMA 100) majú rastúci sklon, čo potvrdzuje udržanie dlhodobého rastového trendu.
Aktuálny prieraz nad predchádzajúce obchodné pásmo môže otvoriť cestu k ďalším rastovým cieľom – najbližšia rezistencia je psychologická hranica 75 USD, prípadne vyššie maximá zo začiatku roka. V prípade korekcie smerom nadol môže ako prvá podpora poslúžiť oblasť 72,00–71,00 USD, teda práve kĺzavé priemery, od ktorých sa cena aktuálne odrazila.
Zdroj: xStation5
