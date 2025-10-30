Shell prekonal očakávania vďaka silnému plynárenskému segmentu, TotalEnergies naplnil odhady

- Shell prekonal očakávania so ziskom 5,4 mld. USD, najmä vďaka segmentu zemného plynu a upstreamu.
- Shell prekonal očakávania so ziskom 5,4 mld. USD, najmä vďaka segmentu zemného plynu a upstreamu.
- TotalEnergies naplnil očakávania so ziskom 4,0 mld. USD, pričom prispeli rafinérske marže a ťažba.
- Shell pokračuje v spätnom odkúpe akcií v objeme 3,5 mld. USD, zatiaľ čo TotalEnergies plánuje znížiť tempo odkupu.
- Obe spoločnosti čelia nižším cenám energií, napriek tomu udržiavajú výplaty akcionárom a stabilný cash flow.
Energetické spoločnosti Shell a TotalEnergies síce v treťom kvartáli zaznamenali pokles ziskov pre nižšie ceny ropy a plynu, no výsledky ukazujú rozdielne prístupy a výkonnosť jednotlivých segmentov.
Shell vykázal upravený zisk 5,4 miliardy USD, čím prekonal očakávania analytikov (5,09 mld. USD), predovšetkým vďaka silnému výkonu v obchode so skvapalneným plynom (LNG) a upstream ťažbe. Na druhej strane prevádzkový cash flow klesol na 12,2 miliardy USD z minuloročných 14,7 miliardy USD. Napriek tomu spoločnosť pokračuje vo svojom akcionárskom programe – štvrťročný spätný odkup akcií vo výške 3,5 miliardy USD a dividendy predstavujú 48 % prevádzkového cash flow, čo zodpovedá stanovenému cieľu (40–50 %).
Za posledné štyri roky Shell odkúpil viac ako štvrtinu svojich akcií, čím výrazne zhodnotil výnosy pre akcionárov aj v období trhovej volatility.
Na druhej strane francúzska TotalEnergies vykázala zisk 4,0 miliardy USD, takmer bez zmeny oproti minulému roku (4,1 mld. USD), čím naplnila očakávania trhu. Firma profitovala z vyššej produkcie a zlepšených rafinérskych marží, ktoré v Európe vzrástli v dôsledku zákazu dovozu palív z ruskej ropy. Downstream segment posilnil medziročne o 76 %. Napriek tomu TotalEnergies oznámila, že v 4. kvartáli spomalí spätný odkup akcií, aby si udržala kontrolu nad zadlženosťou.
Obe spoločnosti zaznamenali mierne zvýšenie ukazovateľa zadlženosti (gearing) v porovnaní s minulým rokom – Shell na 19 % (z 16 %), TotalEnergies na 18 %. Priemerná cena ropy Brent v kvartáli dosiahla 68 USD za barel, čo je menej ako 78 USD pred rokom. Priemerná cena plynu na holandskom trhu TTF bola 33,04 EUR/MWh, čo taktiež predstavuje medziročný pokles.
Na burze akcie Shell stagnovali, zatiaľ čo TotalEnergies oslabili o 2,2 %, pravdepodobne v reakcii na miernejšiu akcionársku politiku.
Graf SHEL.UK (D1)
Akcie spoločnosti Shell pokračujú v silnom rastovom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 28,78 GBP. Cena sa stabilne drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (27,20 GBP) a SMA 100 (26,75 GBP), ktoré momentálne slúžia ako dynamické úrovne podpory. RSI na úrovni 66,7 naznačuje silné býčie momentum, no zároveň sa blíži do prekúpenej zóny, z ktorej môže prísť krátkodobé spomalenie alebo korekcia.
Z technického hľadiska akcie potvrdili prieraz nad predchádzajúcu konsolidačnú zónu a ak si udržia hladinu nad 28,30 GBP, rast môže pokračovať smerom k psychologickej úrovni 29 GBP a vyššie. Naopak, najbližšia podpora sa nachádza v pásme 27,70–27,40 GBP, prípadne pri EMA 50.
Zdroj: xStation5
Graf TTE.FR (D1)
Akcie TotalEnergies sa po kvartálnych výsledkoch stabilizovali nad dôležitou technickou úrovňou a aktuálne sa obchodujú na 52,87 EUR, čo je nad kĺzavými priemermi EMA 50 (52,53 EUR) a SMA 100 (52,75 EUR). Tým vytvorili potenciálny býčí signál, keďže prerazili rezistenčné pásmo, ktoré predtým fungovalo ako silná bariéra. RSI na úrovni 51,7 zostáva v neutrálnom pásme a naznačuje priestor pre pohyb oboma smermi.
Z pohľadu price action sa akcie pokúsili preraziť nahor, no zatiaľ sa neudržali nad úrovňou 53,44 EUR, čo je kľúčová krátkodobá rezistencia. Naopak, najbližšia podpora leží v pásme 52,30–52,50 EUR, kde sa nachádzajú kĺzavé priemery a predchádzajúca konsolidačná zóna.
Zdroj: xStation5
