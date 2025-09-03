Shell ruší projekt biopalivového závodu v Rotterdame pre nepriaznivú trhovú situáciu

Britská energetická spoločnosť Shell oznámila, že definitívne ruší projekt výstavby biopalivového závodu v holandskom Rotterdame. Dôvodom je podľa firmy nedostatočná konkurencieschopnosť projektu na aktuálnom globálnom trhu s biopalivami.
Dôvody rozhodnutia
Ako uviedla Machteld de Haan, prezidentka divízie obnoviteľných zdrojov a energetických riešení v spoločnosti Shell, projekt nedokáže naplniť potrebu cenovo dostupných nízkouhlíkových produktov.
Shell už v roku 2024 zaúčtoval zníženie hodnoty aktív v rozsahu 780 miliónov USD, keď došlo k pozastaveniu výstavby. Rafinéria mala produkovať až 820 000 ton ročne udržateľného leteckého paliva (SAF) a obnoviteľnej nafty z odpadových surovín.
Realita trhu vs. regulačné ambície
Rozhodnutie odráža širší útlm v sektore biopalív. Ceny SAF klesli v dôsledku globálneho nadbytku a zníženého dopytu. Výrazný vplyv mali aj politické rozhodnutia vo Švédsku a Fínsku, kde sa znížili minimálne podiely obnoviteľných zložiek v palivách.
K podobnému kroku sa v minulom roku odhodlala aj spoločnosť BP, ktorá zastavila niekoľko vlastných projektov v oblasti biopalív.
Strategické priority a širší dopad
Shell zároveň potvrdil, že pokračuje v energetickej transformácii v Holandsku. Za posledné roky tam investoval viac ako 6,5 miliardy eur do výstavby závodu na zelený vodík, ako aj do projektov na ukladanie oxidu uhličitého.
Rotterdamskí predstavitelia však vyjadrili obavy, že zložité regulačné prostredie a nedostatočná podpora odrádzajú investorov od výstavby ekologickej infraštruktúry.
Výhľad
Tento vývoj ukazuje, aké výzvy prináša zosúladenie klimatických cieľov s ekonomickou realitou. Ak má byť SAF súčasťou energetickej budúcnosti, bude nevyhnutná väčšia regulačná intervencia — napríklad cez povinné kvóty alebo dotácie.
