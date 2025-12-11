SK On a Ford ukončujú spoločný podnik na výrobu batérií v USA – menia stratégiu kvôli poklesu dopytu po elektromobiloch

- SK On a Ford končia spoločný podnik na výrobu batérií pre elektromobily v USA.
- Ford prevezme závody v Kentucky, zatiaľ čo SK On bude prevádzkovať závod v Tennessee.
- Dôvodom sú slabnúce predaje elektromobilov a ukončenie amerických dotácií.
- SK On sa zameria na výrobu batériových úložísk, kde vidí väčší rastový potenciál.
Juhokórejská spoločnosť SK On, výrobca batérií a dcérska firma SK Innovation, oznámila, že ukončí spoločný podnik s americkou automobilkou Ford Motor zameraný na výrobu batérií pre elektromobily v USA. Tento krok je súčasťou strategickej reštrukturalizácie, ktorá má spoločnosti umožniť rýchlejšie reagovať na meniace sa trhové podmienky a sústrediť sa na perspektívnejšie oblasti, ako sú batériové úložiská energie (ESS).
Rozdelenie závodov a zmena vlastníctva
V rámci dohody Ford prevezme plné vlastníctvo závodov na výrobu batérií v Kentucky, zatiaľ čo SK On prevezme a samostatne bude prevádzkovať závod v Tennessee. Spoločné investície do týchto projektov v roku 2022 dosiahli 11,4 miliardy USD. SK On uviedla, že spustenie výroby v Tennessee zostáva časovo flexibilné, pretože je naviazané na zmenu vlastníckej štruktúry.
Reakcia na pokles EV trhu a zmeny dotácií
Rozchod prichádza v čase, keď dopyt po elektromobiloch klesá a zároveň došlo v USA k obmedzeniu daňových úľav, ktoré pôvodne podporovali nákup EV. To prinútilo juhokórejských výrobcov batérií prehodnotiť svoje americké stratégie.
Podľa SK On tento krok pomôže zlepšiť finančnú štruktúru spoločnosti, výrazne znižiť zadlženie a fixné náklady, čím sa zvýši konkurencieschopnosť a ziskovosť. Spoločnosť v poslednom štvrťroku vykázala prevádzkovú stratu 124,8 miliardy wonov (84,7 mil. USD), čo je takmer dvojnásobok oproti predchádzajúcemu kvartálu. Hlavným dôvodom je pokles dodávok batérií pre elektromobily.
CEO Fordu Jim Farley už v septembri varoval, že po ukončení daňového zvýhodnenia vo výške 7 500 USD k 30. septembru môže dôjsť k poklesu predaja elektromobilov až o 50 %.
Posun k energetickým úložiskám
SK On preto rozširuje aktivity v oblasti batériových úložísk, ktoré majú podobnú chémiu ako EV batérie, no sú určené napríklad pre dátové centrá alebo energetické siete. V septembri firma podpísala kontrakt s americkou spoločnosťou Flatiron Energy Development na dodávku LFP batérií pre energetické úložiská.
Rovnakým smerom sa uberajú aj ďalší juhokórejskí výrobcovia batérií, ako LG Energy Solution alebo Samsung SDI, ktorí prerábajú výrobné linky pôvodne určené pre EV batérie na produkciu batérií pre úložiská energie.
Graf F.US (D1)
Akcie spoločnosti Ford Motor aktuálne testujú rezistenciu na úrovni 13,39 USD, ktorá predstavuje krátkodobé maximum posledných týždňov. Cena sa drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (12,74 USD) a SMA 100 (12,12 USD), čo potvrdzuje pokračujúci rastový trend. RSI sa pohybuje na úrovni 57,9, teda v neutrálnom pásme, čo ponúka priestor pre ďalší rast bez hrozby prekupenosti.
Zdroj: xStation5
