Stellantis pod novým vedením: Núdzová terapia na záchranu trhového podielu

- Stellantis mení smer – prioritou je objem predaja pred maržou.
- Filosa ustupuje od ambicióznych plánov v oblasti elektromobility a stavia na osvedčené modely ako Jeep a Ram.
- Prebieha strategická revízia portfólia všetkých 14 značiek, najmä v Európe.
- Spoločnosť sa zameriava na lacnejšie modely, flotilové predaje a dôveru v americký trh ako kľúč k obnove rastu.
Nový generálny riaditeľ spoločnosti Stellantis, Antonio Filosa, spustil po nástupe do funkcie tzv. „núdzovú miestnosť“ – intenzívny plán na opätovné získanie strateného trhového podielu v USA a Európe. Po dramatickom prepade predajov v USA v roku 2024 o 15 % (v čase, keď trh rástol o 2,2 %) sa Filosa odkláňa od stratégie svojho predchodcu Carlosa Tavaresa, ktorý uprednostňoval vysoké marže pred objemom predaja.
Zameranie na objem predaja pred maržou
Filosa sa sústreďuje na rýchly rast predaja, aj za cenu nižších ziskových marží, a to najmä prostredníctvom flotilových predajov (autopožičovne, firmy, štátna správa), ktoré Tavares výrazne obmedzoval. Zároveň sa investuje do cenovo dostupnejších modelov a obnovy populárnych značiek ako Jeep a Ram.
Prvé výsledky a dôvera investorov
V 3. štvrťroku zaznamenal Stellantis v Severnej Amerike medziročný rast predaja o 6 % – prvý pozitívny kvartál po dvoch rokoch poklesu. Investori ako rodina Agnelliovcov (Exor), Peugeotovci či francúzska vláda dávajú Filosovi voľnú ruku – zatiaľ nepožadujú návrat k predchádzajúcim maržiam, ktoré v roku 2022 dosahovali až 13 %. Tento rok sa však očakáva marža pod 5 %, a do roku 2027 len mierne zlepšenie.
Filosa označuje USA za kľúčový trh a ustupuje od ambicióznych cieľov v oblasti elektromobility. Zrušil napríklad cieľ, že do roku 2030 bude 50 % predajov v USA tvoriť elektromobilita, rovnako ako priame investície do autonómneho riadenia a vodíkových technológií. Namiesto toho sa firma vracia ku koreňom – do USA znovu uviedla model Jeep Cherokee a populárny benzínový motor HEMI.
Obnova značiek a produktová stratégia
Filosa plánuje okrem krátkodobých krokov aj dlhodobé zjednodušenie portfólia 14 značiek, medzi ktorými existujú prekryvy, najmä v Európe. Napríklad Peugeot a Opel konkurujú v rovnakom segmente, zatiaľ čo prémiové značky DS a Lancia majú minimálny trhový podiel. Očakáva sa, že niektoré značky budú zlúčené alebo úplne zrušené, najmä tie európske.
Na americkom trhu zároveň Stellantis investuje 13 miliárd USD do rozšírenia výroby a prekonania vplyvu ciel. Flotilové predaje pomáhajú nielen navyšovať objemy, ale aj zvyšovať viditeľnosť modelov medzi bežnými zákazníkmi – ide o lacnejšiu alternatívu k drahej reklame.
Nové vedenie a dôraz na kvalitu
Filosa buduje nový tím – povyšuje manažérov z Talianska a Brazílie, odkiaľ sám pochádza, a najíma inžinierov aj technologických expertov. Medzi predajcami si získava rešpekt vďaka väčšej otvorenosti a zameraniu na kvalitu vozidiel. Ako povedal jeden z amerických predajcov: „Konečne chcú skutočne predávať autá, a hlavne robiť lepšie autá.“
Graf STLA.US (D1)
Akcie automobilky Stellantis v posledných dňoch prudko rastú a aktuálne sa obchodujú na úrovni 12,11 USD, čo predstavuje nové niekoľkomesačné maximum.
Technický trend je jasne býčí – cena sa nachádza výrazne nad kľúčovými kĺzavými priemermi EMA 50 (10,57 USD) a SMA 100 (10,02 USD), ktoré zároveň začínajú rásť, čo signalizuje otočenie trendu zo zostupného na rastový. RSI je na úrovni 63,8, teda blízko prekupenej zóny, no stále ponecháva priestor pre ďalší rast.
Zdroj: xStation5
