DE40: DAX mierne oslabuje 📉 Carl Zeiss Meditec pod tlakom po výsledkoch

Nálada na nemeckom akciovom trhu je dnes mierne optimistická, aj keď index odovzdal časť nedávnych ziskov. Referenčný index sa stále drží nad úrovňou 24 000 bodov, no počas dňa klesá o miernych 0,2 %.
- Akcie Rheinmetall naďalej rastú po pozitívnom odporúčaní od Bernstein, zatiaľ čo Ukrajina predložila Spojeným štátom revidovaný mierový plán voči Rusku.
- Akcie Carl Zeiss dnes tiež posilňujú vďaka rastu tržieb.
- Delivery Hero je pod tlakom po zmenách ratingu od Citi a Cantor Fitzgerald.
- Audi predá väčšinový podiel v talianskom dizajnovom štúdiu Italdesign Giugiaro SpA americkej spoločnosti UST.
- Kľúčovým makroúdajom dňa budú týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA (14:30).
- Európsky softvérový sektor si vedie dobre, aj keď akcie Oracle (ORCL.US) po výsledkoch v USA klesli o viac než 10 %.
- Po uzavretí amerického trhu zverejnia výsledky spoločnosti Costco a Broadcom.
- Index sa drží nad dvoma kľúčovými kĺzavými priemermi: EMA50 (oranžová) a EMA200 (červená).
Zdroj: xStation5
Carl Zeiss Meditec pod tlakom
Carl Zeiss Meditec (AFX.DE) zaznamenala v 4. štvrťroku 2025 solídny rast tržieb o 7,8 % medziročne na 2,228 miliardy EUR, a to napriek náročnému trhovému prostrediu a nepriaznivým vplyvom ciel a výmenných kurzov. Akcie sa dnes obchodujú na nových historických minimách, čo je spôsobené vplyvom ciel a silnejúcou konkurenciou, ktorá obmedzuje potenciál ďalšieho rastu.
Zisk na akciu dosiahol 1,61 EUR, upravený EPS bol 1,90 EUR, čo potvrdzuje stabilné zlepšenie prevádzky.
Predaj zariadení vzrástol o 2,3 %, zatiaľ čo spotrebný materiál vzrástol o 15,2 %, čo výrazne zlepšilo kvalitu výnosov.
Po prvýkrát dosiahla spoločnosť 50 % podiel opakujúcich sa príjmov, čím posilnila svoju odolnosť voči cyklickým výkyvom.
Objem objednávok medziročne vzrástol o pôsobivých 18,2 % na 2,288 miliardy EUR, čo signalizuje silný dopyt aj v ďalšom fiškálnom roku.
EBITDA vzrástla o 3,5 % na 258 miliónov EUR, no marža mierne klesla z 12 % na 11,6 %.
Spoločnosť si udržiava silnú konkurenčnú pozíciu na hlavných trhoch ako Čína a Japonsko, aj napriek regulačnému tlaku a rastúcej domácej konkurencii.
Integrácia digitálnej divízie do existujúcich obchodných segmentov by mala zvýšiť efektivitu prevádzky a urýchliť škálovanie produktov.
Vedenie očakáva v budúcom roku organický rast tržieb v stredných jednotkách percent a tržby okolo 2,3 miliardy EUR, pričom cieľová EBITDA marža je na úrovni 12,5 %.
V horizonte 3–5 rokov firma plánuje organický rast v stredných až vyšších jednotkách percent a EBITDA maržu 16–20 %, čo naznačuje jasné ambície na expanziu a zlepšenie ziskovosti.
Vedenie zdôraznilo strategický význam prítomnosti v Číne, pričom uviedlo, že neprítomnosť na tomto trhu by predstavovala významné riziko pre podnikanie.
Americké clá zvýšili náklady o viac než 10 miliónov EUR, a negatívne vplyvy výmenných kurzov presiahli 20 miliónov EUR, čo výrazne ovplyvnilo marže v Q4.
Rastúca konkurencia od domácich firiem a regulačná neistota zostávajú hlavnými rizikami pre medtech segment v Číne.
Čínsky model VBP (nákup na základe objemu) naďalej vytvára tlak na ceny a marže, čo je trvalou výzvou pre celý sektor.
Zdroj: xStation5
Bernstein zvýšil odporúčanie pre Rheinmetall (RHM.DE) na „outperform“ a stanovil cieľovú cenu na 2 050 EUR za akciu. Akcie nedávno dosiahli historické maximum 2 000 EUR a momentálne sa obchodujú približne 20 % pod touto úrovňou.
Zdroj: xStation5
Citi znížila cieľovú cenu pre Delivery Hero (DHER.DE) na 19 EUR za akciu, zatiaľ čo Cantor Fitzgerald vydal hodnotenie „neutrálne“ s cieľom 21,5 EUR. Obe odporúčania naznačujú obmedzený rastový potenciál z aktuálnych úrovní.
Zdroj: xStation5
