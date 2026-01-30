SpaceX zvažuje zlúčenie s Teslou a xAI pred plánovaným IPO

-
SpaceX údajne rokuje o zlúčení s Teslou alebo xAI v rámci prípravy na IPO.
-
Jednania sú v počiatočnej fáze a nemajú finálny charakter.
-
Spojenie by vytvorilo megafirmu prepájajúcu AI, energiu, elektromobily a vesmír.
-
Trhy reagovali pozitívne, ale čaká sa na ďalší vývoj a stanovisko regulačných úradov.
-
Firma SpaceX, ktorú vedie Elon Musk, údajne rokuje o zlúčení s ďalšími jeho spoločnosťami, konkrétne s Teslou a AI firmou xAI. Tieto rokovania sú súčasťou strategickej prípravy na vstup SpaceX na burzu (IPO) v roku 2026.
Možné scenáre: Tesla, xAI alebo technologický konglomerát
Zdroje uvádzajú dve hlavné možnosti:
-
Zlúčenie s Teslou, známou výrobou elektromobilov a batériových systémov.
-
Spojenie so spoločnosťou xAI, ktorá vyvíja nástroje umelej inteligencie (napr. chatbot Grok).
Existuje aj možnosť, že vznikne jedna holdingová entita, ktorá bude integrovať SpaceX, Teslu, xAI a satelitnú sieť Starlink.
Očakávané IPO SpaceX
IPO SpaceX sa predpokladá v roku 2026 a niektoré odhady hovoria o trhovej hodnote až 1,5 bilióna USD. Zlúčenie by mohlo pomôcť zjednodušiť štruktúru Muskových firiem a zatraktívniť ich pre investorov.
Reakcia trhu a investorov
Po správach o potenciálnom zlúčení akcie Tesly mierne vzrástli v obchodovaní po zatvorení trhu. Analytici oceňujú možné prepojenie špičkových technológií v oblastiach AI, energetiky, elektromobility a vesmírneho výskumu.
Neistoty a vývoj
Zatiaľ nebola potvrdená žiadna dohoda a rokovania sú označené ako predbežné. Akékoľvek spojenie bude závisieť od regulačných a štrukturálnych faktorov.
