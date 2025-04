Spoločnosť BP objavila v Mexickom zálive nové ropné ložiská

Energetický gigant BP oznámil nový objav ropy v južnej oblasti Mexického zálivu, konkrétne v bloku Green Canyon 584, približne 190 km od pobrežia Louisiany. Pôvodný prieskumný vrt aj jeho vedľajší vrt narazili na ropu a predbežné údaje naznačujú komerčne využiteľné objemy ropy a plynu.

Tento úspech prichádza krátko po tom, ako spoločnosť oznámila zásadnú zmenu stratégie - zníženie investícií do obnoviteľných zdrojov energie a návrat k intenzívnej ťažbe fosílnych palív. Spoločnosť BP plánuje do roku 2030 zvýšiť ťažbu v Mexickom zálive na 400 000 barelov ropného ekvivalentu denne, pričom celosvetová ťažba by mohla dosiahnuť až 2,5 milióna barelov denne.

Dôležitý kontext:

Spoločnosť BP vlastní 57,5 % podiel v projekte Far South, zvyšok patrí spoločnosti Chevron.

projekte Far South, zvyšok patrí spoločnosti Chevron. Spoločnosť plánuje ďalší prieskum a rozvoj v paleogéne vrátane poľa Kaskida a pripravovaného projektu Tiber.

BP tak dáva jasne najavo, že napriek svojej predchádzajúcej „zelenej“ orientácii teraz opäť vsádza na tradičné zdroje energie, najmä v atraktívnych a geologicky bohatých oblastiach, ako je Mexický záliv.

Graf BP.US (D1)

Akcie spoločnosti BP (BPUS ) sa v súčasnosti obchodujú na úrovni 26,58 USD, teda hlboko pod kĺzavými priemermi EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá). Tento vývoj potvrdzuje silný medvedí trend, pričom RSI je na úrovni 31,3, čo naznačuje blízkosť prepredanej zóny a možný technický odraz. MACD je hlboko v zápornom teritóriu, čo naznačuje pokračujúci predajný tlak, histogram však spomaľuje svoj zostup, čo môže naznačovať možné zastavenie poklesu. Z krátkodobého hľadiska bude kľúčové, či sa cena udrží nad úrovňou 26 USD a vytvorí základňu pre možnú konsolidáciu alebo návrat na vyššie úrovne.

Zdroj: xStation5

