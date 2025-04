Spoločnosť Equinor reaguje na rastúci dopyt po elektrine kombináciou obnoviteľných zdrojov energie a flexibilnej kapacity

Nórska energetická spoločnosť Equinor oznámila vytvorenie novej obchodnej jednotky, ktorá spojí jej aktivity v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, plynových elektrární a skladovania energie s cieľom posilniť jej pozíciu na trhu s elektrickou energiou.

Tento krok je reakciou na rýchly rast dopytu po elektrickej energii, ktorý je spôsobený najmä rozvojom umelej inteligencie, dátových centier a prechodom na ekologické hospodárstvo.

Generálny riaditeľ Anders Opedal uviedol, že kombinácia obnoviteľných zdrojov energie s flexibilnými riešeniami posilní jej konkurencieschopnosť a schopnosť vytvárať hodnoty na trhu s elektrinou.

Spoločnosť Equinor má v súčasnosti tri veľké projekty veternej energie na mori - v Spojenom kráľovstve, USA a Poľsku - ako aj rastúce portfólio obnoviteľných zdrojov energie na pevnine.

Hoci veterná a solárna energia už predstavujú približne tretinu európskeho energetického mixu, ich nestálosť si vyžaduje efektívne skladovacie kapacity a ďalšie podporné riešenia na zabezpečenie stability dodávok.

Spoločnosť zdôraznila, že dopyt po spoľahlivých a flexibilných zdrojoch elektrickej energie bude zohrávať kľúčovú úlohu pri uspokojovaní potrieb trhu aj počas prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry by spotreba elektrickej energie dátovými centrami mohla do roku 2030 dosiahnuť až 945 terawatthodín ročne, čo poukazuje na naliehavosť rozvoja efektívneho a udržateľného energetického mixu.

Spoločnosť Equinor tento rok oslabila svoj záväzok k energetickej transformácii aj tým, že zrušila svoj cieľ investovať do roku 2030 viac ako 50 % kapitálových výdavkov do obnoviteľných zdrojov energie. Nová stratégia však načrtáva pragmatický prístup, ktorý kombinuje zelenú energiu s flexibilnými riešeniami.

Graf EQNR (D1)

Akcie spoločnosti Equinor zaznamenali po nedávnom raste prudkú korekciu, pričom cena klesla späť pod úroveň 22 USD, a to napriek predchádzajúcim prielomom nad EMA 50 (24,32) aj SMA 100 (24,00). RSI je na úrovni 45,3, čo naznačuje neutrálne nastavenie, ale signalizuje aj oslabenie býčieho impulzu. MACD sa posunul do záporného pásma, čo potvrdzuje možné pokračovanie klesajúceho pohybu. Ak sa cene nepodarí vrátiť nad kĺzavé priemery, môže dôjsť k otestovaniu predchádzajúceho lokálneho minima v blízkosti 22 USD, v opačnom prípade by návrat nad tieto priemery mohol opäť otvoriť priestor pre rast.

Zdroj: xStation5



Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: