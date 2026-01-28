Starbucks rastie po výsledkoch za Q4 vďaka obratu na americkom trhu 📈

Starbucks (SBUX.US) naznačuje oživenie svojho podnikania v USA, hoci marže zostávajú pod tlakom. Akcie rastú po zverejnení výsledkov a reakcia trhu je nádejná, pretože spoločnosti sa konečne podarilo prerušiť negatívny trend spomaľovania na jej najdôležitejšom trhu – v Spojených štátoch.
Ide o prvé štvrťročie po dlhom čase, kedy čísla nielen „vyzerajú lepšie na papieri“, ale skutočne naznačujú, že obratová stratégia pod vedením CEO Briana Niccola naberá na obrátkach rýchlejšie, ako niektorí investori čakali. Treba však zdôrazniť jedno: Starbucks dosahuje rast tržieb, no platí za to slabšou ziskovosťou. Inými slovami, firma si začína opäť získavať zákazníkov, no jej prevádzkové základy si stále vyžadujú investície.
Od začiatku roka akcie vzrástli takmer o 15 % a po výsledkoch pridávajú viac ako 3,5 %. Táto správa obsahuje to, čo Starbucks doteraz chýbalo: obrat v americkom trende a rast ťahaný počtom transakcií. Zároveň však marže trpia, náklady na kávu sú vysoké a technológie, logistika či realizácia plánov vyžadujú výdavky.
Výsledky Starbucks (Q4 2025)
-
Celosvetové porovnateľné tržby (y/y): +4 % vs očak. cca +2,25 %
-
Porovnateľné tržby v Severnej Amerike: +4 %
-
Prvý rast tržieb v USA za dva roky; rast transakcií po prvýkrát za osem štvrťrokov
-
USA: priemerný účet +1 %, ťahaný espressom, čajovými nápojmi a popularitou cold foam doplnkov
-
Marže sa znížili o 290 bázických bodov (2,9 p. b.)
-
Vedenie poukázalo na vplyv ciel, nákladový tlak a prevádzkové investície
-
Celosvetový rast kompozitných tržieb sa očakáva nad 3 % (trh očakával cca +2,94 %)
-
Upravený zisk na akciu: $2,15–$2,40 (stred pod konsenzom cca $2,35)
-
Očakáva sa, že tlak ciel ustúpi v druhej polovici roka
-
Predaje v Číne: +7 % y/y v Q4 (vs +2 % y/y v predchádzajúcom kvartáli)
Najdôležitejší odkaz pre trh je jednoznačný: Starbucks opäť rastie v USA – presne tam, kde bol obrat najviac potrebný. A čo viac, nejde len o rast cien, ale o signál, že sa zákazníci skutočne vracajú do predajní. Rast priemerného účtu sa dá „vynútiť“ zdražením, no rast transakcií zvyčajne naznačuje, že produkt a zážitok fungujú.
Brian Niccol pretvára firmu zvnútra. V praxi plán spočíva v niekoľkých konkrétnych zmenách:
-
Zjednodušenie menu: menšia záťaž pre baristov, rýchlejšie vybavenie objednávok, menej chýb v špičke
-
Návrat ku kvalite a atmosfére kaviarne: čerstvo pečené jedlá, dôraz na atmosféru a väčšia personalizácia
-
Kratší čas obsluhy: cieľom je dostať sa pod 4 minúty, hoci firma priznáva, že to zatiaľ nie vždy zvláda
Starbucks má aj jednu veľkú výhodu, ktorú konkurencia len ťažko napodobní: vie predávať „príplatkové“ doplnky tak, že zákazníci majú pocit, že si zvyšujú kvalitu, nie len cenu. V USA bol nárast priemernej útraty o +1 % podporený hlavne espressom, čajmi a obľubou cold foam doplnkov.
Jednou z iniciatív na návrat zákazníkov je aj uvedenie nových proteínových nápojov. Tento krok môže byť dôležitejší, než sa na prvý pohľad zdá, keďže trh sa presúva smerom k „funkčným“ nápojom: orientovaným na zdravie, aktívny životný štýl a praktické využitie.
Napriek rastu tržieb Starbucks čelí tlaku na ziskovosť, keďže marže klesajú. Čo za tým je? Vyššie náklady na suroviny a dovoz (vrátane ciel), ktoré sa stali súčasťou bežných výdavkov, a investície do zlepšenia prevádzky. Wall Street si teda bude klásť základné otázky:
-
Pretrvá rast v USA aj v nasledujúcich štvrťrokoch?
-
Stanú sa proteínové nápoje trvalou súčasťou ponuky?
-
Začnú sa marže v druhej polovici roka zlepšovať, ako vedenie očakáva?
-
Aké konkrétne informácie prinesie prvý Investorský deň Briana Niccola?
Zdroj: xStation5
