Starbucks zatvára nevýkonné prevádzky a prepúšťa 900 pracovníkov v rámci premeny

Dňa 25. septembra 2025 oznámil Starbucks, že v USA a Kanade zatvorí určité pobočky, ktoré nedosahujú očakávané výsledky, a zruší približne 900 pracovných miest mimo maloobchodných prevádzok, v rámci reštrukturalizačného plánu s predpokladanými nákladmi okolo 1 miliardy USD.
Vyjadrenie vedenia: Ťažké, no nevyhnutné rozhodnutie
Generálny riaditeľ Brian Niccol uviedol, že tento krok je síce nepríjemný, ale nevyhnutný na presmerovanie zdrojov do oblastí s potenciálom dlhodobého rastu. Identifikované boli prevádzky, ktoré neponúkajú požadované prostredie pre zákazníkov ani ekonomickú udržateľnosť.
Dopad na sieť prevádzok v Severnej Amerike
Starbucks očakáva, že celkový počet pobočiek v Severnej Amerike klesne v účtovnom roku 2025 približne o 1 %, po zohľadnení nových otvorení aj plánovaných zatváraní. Zatvárané budú tie, ktoré dlhodobo nespĺňajú výkonové alebo strategické ciele.
Restrukturalizácia pracovných miest a podpora zamestnancov
Zamestnanci v zatváraných pobočkách budú informovaní a v prípade možnosti im bude ponúknutý presun do inej prevádzky. Tí, ktorí nebudú môcť pokračovať, dostanú odstupné a pomoc pri hľadaní nového zamestnania. Zrušené budú najmä podporné, administratívne a manažérske pozície — vrátane neobsadených.
Paralelná modernizácia existujúcich pobočiek
Aj napriek zatváraniu Starbucks plánuje v nasledujúcom roku investovať do modernizácie viac ako 1 000 prevádzok. Zmeny sa zamerajú na príjemnejší interiér, funkčnejšie usporiadanie a vylepšený zákaznícky zážitok.
Nákladová štruktúra reštrukturalizácie
Celkovo má reštrukturalizácia stáť približne 1 miliardu USD. Z toho asi 150 miliónov USD bude smerovať na odstupné a súvisiace výdavky a 850 miliónov USD na náklady spojené so zatváraním prevádzok — výstupy z nájmov, renovácie a odpísanie majetku.
Trhový kontext: Slabnúce tržby a konkurencia
Spoločnosť pristúpila k tomuto kroku po šiestich štvrťrokoch poklesu tržieb na rovnakých pobočkách v USA, pričom spotrebitelia šetria a konkurencia v oblasti prémiovej kávy silnie.
Trhová reakcia a výzvy do budúcna
Akcie spoločnosti po oznámení mierne klesli, investori však zostávajú obozretní. Budúcnosť tejto reštrukturalizácie bude závisieť od schopnosti Starbucks efektívne investovať, udržať silu značky a zvládnuť výzvy súvisiace so zatváraním pobočiek a stratou pracovných miest. Zdroj: xStation5
