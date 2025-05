Stávka za 10 miliárd dolárov: Investori veria v víťazstvo Chevronu v arbitráži proti Exxonu

Najväčšia stávka tohto roka medzi fondmi zameranými na fúzie a arbitráže dosiahne zásadný bod zlomu. V Londýne totiž začíná kľúčové uzavreté pojednávanie, ktoré rozhodne o tom, či Chevron môže za 53 miliárd dolárov dokončiť plánované prevzatie spoločnosti Hess napriek námietkam Exxonu.

Sporným bodom je 30% podiel Hessu v mimoriadne produktívnom ropnom poli Stabroek pri pobreží Guyany, ktoré prevádzkuje a čiastočne vlastní práve Exxon. Exxon tvrdí, že má na tento podiel predkupné právo na základe dávno podpísanej spoločnej prevádzkovej zmluvy. Chevron a Hess však namietajú, že ide o fúziu spoločností, nie o predaj aktíva, a preto sa právo nevzťahuje.

Výsledok je zásadný predovšetkým pre Chevron, ktorý by tým získal strategický prístup k najrýchlejšie rastúcej ropnej oblasti sveta. Investori stavajú na to, že Chevron vyhrá – fúzne arbitrážne fondy nakúpili akcie Hessu v hodnote presahujúcej 10 miliárd dolárov, čo predstavuje približne 22 % verejne obchodovaného podielu.

Rozdiel medzi súčasnou cenou Hessu a hodnotou akciovej ponuky od Chevronu je stále približne 9 dolárov na akciu, čo zodpovedá takmer 20 % anualizovanému výnosu, ak by bola transakcia dokončená do konca augusta. Táto veľká medzera však odráža aj značný stupeň rizika.

Fondy ako Citadel, DE Shaw, HBK Investments alebo Pentwater patria medzi najväčších akcionárov Hessu. Napríklad fond Westchester Capital Management, ktorý vlastní viac ako 2 milióny akcií Hessu, považuje túto pozíciu za svoju najväčšiu v posledných rokoch.

Výsledok prípadu bude pravdepodobne závisieť od niekoľkých kľúčových výrazov v pôvodnej dohode o spoločnej prevádzke. Kým šéf Exxonu Darren Woods trvá na platnosti svojho výkladu, generálni riaditelia Chevronu aj Hessu veria v opačný výsledok a už oznámili pripravenosť transakciu dokončiť ihneď po rozhodnutí v ich prospech.

Nech už arbitráž dopadne akokoľvek, investori počítajú aj s plánom B. Ak by Chevron prehral, akcie Hessu by si mohli udržať hodnotu vďaka vlastníctvu lukratívneho guayanského aktíva a Chevron by pravdepodobne čelil poklesu, čo by zvýšilo hodnotu krátkych pozícií v jeho akciách.

Rozhodnutie arbitrážneho tribunálu sa očakáva do 90 dní od ukončenia pojednávania a do tej doby bude trh s napätím sledovať každý náznak vývoja.

Graf CVX.US (D1)

Akcie spoločnosti Chevron (CVX) pokračujú v klesajúcom trende a aktuálne sa pohybujú v blízkosti kľúčovej úrovne podpory okolo 135 dolárov, kde sa naposledy pokles zastavil na začiatku apríla. Cena sa už dlhší čas drží pod kĺzavými priemermi EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá), čo potvrdzuje prevahu medveďov na trhu. RSI klesol na úroveň 39, čo signalizuje rastúcu slabosť kupujúcich a možnosť priblíženia sa k prepredanej zóne. Aj indikátor MACD zostáva hlboko v negatívnom teritóriu bez známok obratu.

Zdroj: xStation5

