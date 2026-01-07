Warner Bros. Discovery odmieta prevzatie spoločnosťou Paramount a uprednostňuje dohodu s Netflixom

-
Warner Bros. Discovery odmieta akvizičnú ponuku spoločnosti Paramount.
-
-
-
-
-
-
-
Spoločnosť Warner Bros. Discovery oznámila, že odmieta revidovanú akvizičnú ponuku zo strany skupiny okolo spoločnosti Paramount. Vedenie firmy dospelo k záveru, že návrh neponúka dostatočnú hodnotu pre akcionárov a zároveň so sebou nesie zvýšené finančné a realizačné riziká.
Aj napriek úpravám ponuky a posilneniu financovania považuje správna rada Warner Bros. Discovery transakciu za príliš závislú od dlhu. Takáto štruktúra by mohla obmedziť finančnú flexibilitu spoločnosti a zvýšiť neistotu v prípade problémov pri uzatváraní obchodu.
Alternatívou je dohoda s Netflixom, ktorú vedenie vníma ako stabilnejšiu a predvídateľnejšiu. Táto transakcia by sa zameriavala najmä na štúdiá a streamovacie aktivity, zatiaľ čo lineárne televízne kanály by boli vyčlenené do samostatnej spoločnosti. Cieľom je znížiť regulačné riziká a umožniť jasnejšie strategické smerovanie jednotlivých častí podnikania.
Správna rada Warner Bros. Discovery preto jednohlasne odporučila akcionárom, aby ponuku Paramountu odmietli. Rozhodnutie odráža širšie zmeny v mediálnom odvetví, kde firmy hľadajú udržateľné modely rastu v prostredí silnej konkurencie a vysokých investícií do obsahu.
