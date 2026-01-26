Strategy investuje ďalších 267 miliónov USD do Bitcoinu: Hromadenie pokračuje aj napriek volatilite

-
Spoločnosť Strategy investovala približne 267 miliónov USD do nákupu asi 2 900 BTC, čím potvrdila pokračovanie svojej akumulačnej stratégie.
-
Celkové držby spoločnosti presiahli 700 000 BTC, vďaka čomu patrí medzi najväčších firemných držiteľov Bitcoinu na svete.
-
Financovanie nákupov prebieha najmä prostredníctvom emisie kmenových a preferenčných akcií STRC s atraktívnym výnosom.
-
Napriek pretrvávajúcej volatilite akcií spoločnosť stavia na dlhodobé zhodnotenie Bitcoinu, nie na krátkodobé zisky.
-
Spoločnosť Strategy Inc., predtým známa ako MicroStrategy, pokračuje vo svojej dlhodobej stratégii akumulácie Bitcoinu. Za uplynulý týždeň investovala približne 267 miliónov USD, čím získala okolo 2 900 BTC. Oproti predchádzajúcim týždňom, kedy nakúpila za viac ako 1,2 miliardy a 2,1 miliardy USD, ide o výrazné spomalenie tempa.
Najväčšie firemné držby Bitcoinu na svete
Strategy aktuálne drží viac než 700 000 BTC, čo predstavuje asi 3,4 % z celkovej ponuky Bitcoinu (21 miliónov mincí). Aj pri súčasnej cene pod hranicou 90 000 USD má táto držba hodnotu niekoľkých desiatok miliárd dolárov.
Financovanie cez akcie a preferenčné cenné papiere STRC
Väčšina financií na nákupy pochádza z emisii kmenových a preferenčných akcií STRC, ktoré ponúkajú atraktívny výnos a slúžia ako alternatíva ku klasickým úsporám. Spoločnosť plánuje pokračovať v týchto emisiách, najmä ak sa cena STRC udrží nad určitým prahom.
Akcie Strategy klesajú, trh ostáva nestály
Napriek pokračujúcej akumulácii čelí akcia Strategy tlaku a poklesu hodnoty. Dôvodom sú výkyvy na akciových a kryptotrhoch. Analytici však upozorňujú, že cieľom firmy je dlhodobé zvyšovanie hodnoty BTC na akciu, nie rýchly zisk.
Inštitúcie pokračujú v nákupoch kryptomien
Okrem Strategy investujú aj ďalšie veľké hráče – napríklad BlackRock požiadal o nový ETF zameraný na výnos z Bitcoinu a spoločnosť BitMine realizovala svoj najväčší nákup Etherea v histórii. To naznačuje, že inštitucionálny záujem o kryptomeny pretrváva, aj keď trh stagnuje.
