🤖Microsoft integruje Anthropic do Microsoft 365 Copilot: „Copilot Cowork“ má urýchliť nástup AI agentov

Microsoft pridáva technológiu Anthropic do Microsoft 365 (M365) Copilot a posilňuje ponuku autonómnych „AI agentov“ pre kancelársku prácu. Spoločnosť predstavila Copilot Cowork, ktorý vychádza z Claude Cowork a cieli na automatizáciu viac-krokových úloh (napr. tabuľky či organizáciu dát) s dôrazom na enterprise kontrolu.
Čo Microsoft oznámil: Copilot Cowork pre dlhé, viac-krokové úlohy
Copilot Cowork má umožniť „dlhotrvajúcu“ prácu, ktorá sa rozvíja v čase priamo v rámci Microsoft 365. Microsoft uvádza, že nástroj je v research preview a širšiu dostupnosť vo Frontier programe plánuje na koniec marca 2026.
Prečo Microsoft stavia na Anthropic
Podľa Reuters Microsoft sprístupní používateľom M365 Copilot aj najnovšie modely Claude Sonnet, popri doterajších modeloch OpenAI GPT. Tým posilňuje „multi-model“ prístup a zároveň zmierňuje obavy investorov z prílišnej závislosti od OpenAI.
Bezpečnosť a governance ako hlavný argument
Microsoft prezentuje Copilot Cowork ako riešenie „pre enterprise“: s pravidlami pre identitu, oprávnenia, compliance a auditovateľnosť ako štandardom. Zároveň uvádza, že beží v chránenom „sandboxed“ cloud prostredí, aby úlohy mohli bezpečne pokračovať aj naprieč zariadeniami.
Cena a rollout: čo zatiaľ vieme
Reuters uvádza, že Microsoft zatiaľ nezverejnil finálne ceny Copilot Cowork. Časť využitia však má byť zahrnutá v tarife M365 Copilot pre firmy za 30 USD na používateľa a mesiac, pričom ďalšie využitie bude možné dokúpiť.
Kontext trhu: konkurencia agentov a citlivosť investorov
Reuters pripomenul, že agentné nástroje Anthropic v posledných týždňoch posilnili obavy z dopadu na tradičný softvér a prispeli k výpredaju v sektore, pričom akcie Microsoftu v februári klesli takmer o 9 %. Dňa 9. marca sa MSFT obchodoval okolo 407 USD a pohyb bol skôr nevýrazný.
